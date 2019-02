Elsa Pataky y Chris Hemsworth tienen un nuevo proyecto juntos, y no es una película

Si hay un matrimonio que ha demostrado que su unión va más allá de su intimidad, ese es el formado por Elsa Pataky y Chris Hemsworth. Les hemos visto brillar juntos en la gran pantalla y ahora han apostado por un nuevo proyecto que poco tiene que ver con el mundo de la interpretación, un proyecto que une varias de sus grandes pasiones.

Hablamos de Centr, una nueva aplicación móvil que busca ayudar a los usuarios a lograr un modo de vida más saludable, basado en una dieta sana, ejercicio y meditación. En definitiva, una app que resume el propio estilo de vida de Elsa Pataky y Chris Hemsworth comparten desde hace unos años y del que están enormemente orgullosos.

La app, que acaba de salir al mercado, ya se encuentra en el número 1 dentro de la categoría de salud y forma física de la App Store. Y es que ofrece una serie de servicios adaptables a prácticamente todos los bolsillos. Desde planes básicos hasta una serie de opciones algo más personalizadas y cuidadas hasta el más mínimo detalle.

Para la creación de Centr, Chris Hemsworth y Elsa Pataky han reunido a todo un equipo de especialistas en diferentes áreas, como nutrición, entrenamiento personal o la ya mencionada meditación, todos ellos profesionales con los que ya habían trabajado en su momento –y siguen haciéndolo-. Entre ellos se encuentran, por supuesto, los entrenadores personales de ambos: Luke Zocchi y Jorge Blanco, respectivamente.

La pareja, además de ser una parte fundamental del desarrollo y lanzamiento del proyecto, es la principal imagen del mismo. De hecho, tanto Elsa como Chris no dejan de compartir en redes sociales diferentes imágenes y vídeos de sus entrenamientos, así como de sus momentos de meditación, para promocionar Centr.

So excited to announce that @CentrFit launches on February 11th! Hope you will join us! https://t.co/HbDgW9NoZh

Estoy super emocionada de anunciar que @CentrFit se lanza este 11 de febrero! Espero que te unas a nosotros! https://t.co/HbDgW9NoZh pic.twitter.com/XVw5bkFfbU

— Elsa Pataky (@ElsaPataky_) 5 de febrero de 2019