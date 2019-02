‘La casa de papel’: Rumores, fichajes y fotos; todo lo que sabemos de la tercera temporada

¿Qué va a ocurrir en la tercera temporada de 'La casa de papel'?

Cuando se estrenó ‘La casa de papel’ en Antena 3, tuvimos claro que estábamos ante una serie diferente, una serie que fácilmente podría generar un gran fenómeno en nuestro país. Pero ni siquiera nosotros, que caímos rendidos a los pies del Profesor en el primer episodio, imaginábamos lo lejos que iba a llegar la ficción de Álex Pina, que ahora prepara su tercera temporada en Netflix,.

Una tercera temporada que tiene en vilo a todo el planeta y de la que, verdaderamente, no nos están contando demasiado. La plataforma ha seguido los pasos que ya había dado en otras series, como ‘Stranger Things’, y ha instaurado la ley del silencio. Nada, absolutamente nada, se puede filtrar. Pero eso no significa que no conozcamos algunos detalles importantes.

Para empezar, el primer teaser de esta tercera temporada de ‘La casa de papel’, así como la foto promocional, nos han adelantado la presencia de algunos importantes personajes. El Profesor, Tokio, Nairobi, Río y Denver estarán en la nueva entrega de episodios, acompañados también por Oslo y Estocolmo. La banda volverá a estar unida. Y, en teoría, hasta aquí podemos leer.

Sin embargo, gracias a la rapidez de algunos fans, también hemos sabido que viviremos un importantísimo regreso. Tal y como hemos podido ver en una fotos tomadas durante el rodaje de la serie en Florencia, Pedro Alonso volverá a meterse en la piel de Berlín. No sabemos muy bien si el personaje regresará a modo de flashback o si descubriremos que en realidad no murió en el último episodio.

Esta vuelta, como imaginarás, ha sido enormemente celebrada, al igual que también lo han sido los fichajes que Netflix ha anunciado. Najwa Nimri, Hovik Keuchkerian, Rodrigo de la Serna y Fernando Cayo también aparecerán en la tercera temporada de ‘La casa de papel’. Aunque de momento no conocemos la identidad de sus personajes.

En cuanto a la trama, poco se sabe, por no decir nada. Netflix no ha querido revelar la sinopsis de esta nueva entrega, y los protagonistas de la misma han seguido el ejemplo de la plataforma. Pese a ello, los rumores no pueden frenarse, y en las últimas horas ha surgido uno que apunta a que el centro de todo será un atraco al Banco Nacional de España.

Tal y como comentan nuestros compañeros de eCartelera, una persona cercana a la producción habría confirmado que la banda del Profesor intentaría, en esta ocasión, atracar el BNE, concretamente la cámara en la que se encuentra el oro, situada bajo Cibeles. Sin duda, una trama que volvería a sorprendernos y que, además, podría conectar rápidamente con todos, al situarse en un lugar transitado y conocido.

Como decimos, tan solo se trata de un rumor, pero lo que queda prácticamente claro es que tendremos un nuevo atraco. Así lo demuestran en parte otras fotografías del rodaje que han ido surgiendo, como esas en las que vemos a Tokio, Denver, Estocolmo, Oslo y Rodrigo de la Serna vestidos con ropa militar. ¿Están tratando de infiltrarse?

Por ahora, no tenemos fecha oficial de estreno para esta tercera temporada de ‘La casa de papel’, pero de 2019 no pasa. ¿Qué tendrá preparado para nosotros el Profesor?