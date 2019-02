¿Por qué Ariana Grande rechaza ir a los Grammy?

Ariana Grande ha rechazado actuar en los Grammy por una clara razón

Ariana Grande está viviendo uno de los momentos más espectaculares de toda su vida, tanto a nivel personal como profesional. Recordemos que 2018 no fue un año fácil para ella ya que, entre otras cosas, falleció su ex pareja Mac Miller. Fue complicado, no cabe la más mínima duda.

Eso sí, nos regaló un esperadísimo álbum titulado ‘Sweetener’ con el que logró emocionarnos mucho. Pero Ariana Grande ha querido ir mucho más allá. ¿De qué manera? A través de la publicación de un nuevo trabajo discográfico en menos de seis meses bajo el nombre de ‘Thank U, Next’.

Por si fuera poco, se había confirmado que Ariana Grande sería una de las grandes sorpresas en forma de actuación de los premios más importantes de la música: los Grammy. Pero parece ser que eso ha quedado todo atrás y es que la cantante de ‘No tears left to cry’ ha rechazado acudir a los premios.

Todo viene dado por un desacuerdo de los propios productores del certamen sobre las canciones que interpretaría Ariana Grande. Ella misma, según han confirmado algunas fuentes cercanas a la artista, se ha sentido verdaderamente “insultada” tras ver cómo los productores de los Grammy se negaron a que cantara ‘7 Rings’.

Eso sí, se pudo llegar a un acuerdo para que este nuevo tema de Ariana Grande, incluido en su nuevo álbum, fuera parte de un medley. A pesar de todo, la cantante estadounidense quiso retirarse a tiempo tras ver cómo los productores insistían una y otra vez en que la segunda canción que interpretaría sería de su elección.

Según confirmaron estas fuentes, este tipo de imposiciones no se han realizado a los otros artistas que actuarán en los Grammy. Con lo cual, Ariana Grande ha decidido tomar las riendas de la situación y rechazar, de manera definitiva, su participación en la ceremonia que tendrá lugar el día 10 de febrero en Los Ángeles.