Netflix anuncia 5 nuevas series españolas para 2020 y da los primeros detalles

Primeros detalles de 5 series que Netflix prepara en España y que se estrenarán en 2020

Hemos amanecido con una gran noticia, porque siempre es una gran noticia que Netflix siga apostando por la producción en nuestro país. Después de ‘Las chicas del cable’, después de ‘Élite’, con ‘Hache’ y ‘Alta Mar’ preparándose, tenemos más novedades. Y son novedades interesantes. 5 nuevas series que llegarán a la plataforma en 2020.

La primera: ‘Valeria’. Basándose en el súper-ventas de Elisabet Benavent y producida por Plano a Plano, no es una sorpresa que Netflix quiera adaptar esta historia que ha conquistado a miles de personas. La sinopsis: Valeria es una escritora en crisis, tanto por sus novelas como por su marido y la distancia emocional que les separa. Se refugia en sus tres mejores amigas: Carmen, Lola y Nerea, quienes la apoyan durante su viaje. Valeria y sus amigas están inmersas en un torbellino de emociones sobre amor, amistad, celos, infidelidad, dudas, desamores, secretos, trabajo, preocupaciones, alegrías y sueños sobre el futuro.

‘Días de Navidad’, que llega además con grandes nombres propios. Protagonizada por Verónica Echegui, Anna Moliner, Nerea Barros, Elena Anaya, Victoria Abril, Verónica Forqué, Charo López y Ángela Molina, ‘Días de Navidad’ presenta la celebración navideña de cuatro hermanas en su casa familiar durante tres épocas diferentes que, a su vez, representan tres etapas clave en sus vidas: la adolescencia, la vida adulta y la tercera edad. A través del paso del tiempo y distintas perspectivas se podrán ver dinámicas familiares, secretos y enfrentamientos personales. Creada y dirigida por Pau Freixas, encargado también de escribirla junto a Clara Esparrach, estará producida por Filmax.

Hoy nos hemos levantado con ganas de contaros 5 series españolas originales de Netflix que llegarán en 2020. Y con ganas de saltarnos todo 2019 y que lleguen YA. pic.twitter.com/wMQPPKEcp6 — Netflix España (@NetflixES) 6 de febrero de 2019

‘El desorden que dejas’ ha sido el tercer título anunciado. Escrita y creada por Carlos Montero, basándose en la novela publicada en 2016 que fue también un superventas, la sinopsis reza así: Con la intención de darle una segunda oportunidad a su matrimonio, Raquel, una joven profesora de literatura, acepta un trabajo en el pueblo donde creció su marido. Pronto descubrirá que otra profesora se suicidó, posiblemente víctima de bullying por parte de sus propios alumnos. Raquel iniciará su propia búsqueda para descubrir la verdad en un lugar en el que todos parecen guardar secretos.

Uno de los grandes anuncios: ‘Memorias de Idhún’. La trilogía escrita por Laura Gallego, que conquistó tanto a público joven como a público adulto, será llevada a Netflix en forma de manga. Sinopsis de una historia sobradamente conocida: El día en que se produjo en Idhún la conjunción astral de los tres soles y las tres lunas, Ashran el Nigromante se hizo con el poder y comenzó el reinado de terror de las serpientes aladas. La primera batalla por la libertad de Idhún se libra en la Tierra, donde Jack y Victoria luchan por detener a Kirtash, el asesino enviado por Ashran para acabar con los idhunitas que huyeron de su tiranía. Sin embargo, los protagonistas siguen sin saberlo los designios de una profecía que entrelazará sus destinos en una trama de amor y odio que desencadenará duelos a muerte y forjará insólitas alianzas. Estará dirigida por Maite Ruiz de Austri y producida por Zeppelin.

Por último, ‘El vecino’. Protagonizada por Quim Gutiérrez y Clara Lago, y basada en las novelas gráficas creadas por Santiago García y Pepo Pérez, la trama de esta historia dice así: A Javier no le van demasiado bien las cosas. Apenas llega a fin de mes con un trabajo precario, su negocio de camisetas con frases desmotivadoras no acaba de triunfar y su relación con Lola va dando tumbos desde hace un par de meses. Lo que menos necesitaba Javier es que un extraterrestre le cayera encima y le pasara sus superpoderes antes de morir. Ahora, Javier es un superhéroe, y no le va ni un poquito mejor que antes. Resulta que los superpoderes no sirven para nada cuando te echan del trabajo o cuando tu novia decide que tenéis que tomaros un tiempo. Menos mal que ahí tiene a José Ramón, su vecino, que va a enseñarle a usar sus poderes para el bien y a ocultar su identidad secreta, especialmente a Lola, que ha decidido darle un giro a su mediocre carrera de periodista investigando a Titán, el misterioso superhéroe. Dirigida por Nacho Vigalondo y producida por Zeta Audiovisual.