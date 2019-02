‘Vikings’ spoilea a sus seguidores con el adelanto de la sexta temporada

Hace menos de una semana que se emitió en Estados Unidos el último capítulo de la quinta temporada de ‘Vikings’ (que llega a España este lunes 4 de febrero, a través de TNT), pero ya hemos sufrido los primeros spoliers de la sexta entrega. Y todo gracias a un pequeño adelanto que ha publicado History Channel en sus redes sociales. (Si no quieres spoilers, deja de leer aquí).

Como bien sabrás si ya has disfrutado del mencionado último episodio, las cosas no terminan demasiado bien para Ivar. El ejército encabezado por Björn Ironside vuelve a tomar Kattegat y, de esta manera, el primogénito de Ragnar Lothbrok termina de consolidar su leyenda. Así, con él en el poder, reunido con su madre y sus hermanos, termina la quinta temporada de ‘Vikings’.

En este último episodio también tenemos la oportunidad de comprobar (por enésima vez) cómo Ivar ha perdido todo anclaje, así como su destino. El Deshuesado viaja escondido y oculto bajo amplios ropajes en un carro, pero no conocemos el destino. Ni siquiera sabemos cómo huyó de Kattegat ni cuánto tiempo ha pasado desde entonces.

A partir de este punto, de este final, es desde donde partimos en la sexta temporada, de la que ya sabemos, por desgracia, demasiado. Ese adelanto del que hablábamos, que apenas dura 20 segundos, nos ha revelado importantes detalles de la nueva entrega de episodios, llegando incluso a enfadar a parte de los seguidores de la serie.

