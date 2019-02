Luis Fonsi reescribe ‘Despacito’ con Jimmy Fallon y el resultado es brillante

Luis Fonsi realiza una nueva versión de 'Despacito' junto a Jimmy Fallon

Luis Fonsi está brillando con luz propia, y eso es evidente. Está siendo coach de ‘La Voz’ tanto en España como en Estados Unidos, cuenta con la canción más importante de la música y, por si fuera poco, ha sacado a la luz un nuevo trabajo discográfico titulado ‘Vida’. ¿Qué más se puede pedir?

Con motivo de la publicación de este nuevo álbum, Luis Fonsi ha concedido una serie de entrevistas en todo el mundo. Entre ellas, no podía faltar ‘The Tonight Show’ junto a Jimmy Fallon. Se trata de una de las más esperadas puesto que sabían, a la perfección, que también sería una de las más divertidas.

Es evidente que ‘Despacito’ ha marcado un punto de inflexión en la carrera profesional del boricua y, por supuesto, en la historia de la industria. Jimmy Fallon se interesó muchísimo sobre cómo surgió la idea. ¿Cómo se le ocurrió la letra de la canción? Tras la explicación de Luis Fonsi, llegó uno de los grandes momentos.

Y es que Luis Fonsi tuvo que aceptar el complicado reto de Jimmy Fallon. ¿En qué consistía? En reescribir la canción ‘Despacito’ utilizando una letra tremendamente diferente a la original, se mire como se mire. Es más, es completamente imposible no reírse con el resultado.

“Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo”, según la nueva letra de Jimmy Fallon, sería algo así como ‘Flaming Hot Cheetos, they hurt my tummy but I still eat though. Would be so yummy in a beef burrito. God I hope they are considered Keto’, cantó el presentador.

¿Y cuál era la letra de Luis Fonsi? La siguiente: ‘Jared Leto all your acting choices are so neato. You look so handsome in a white tuxedo. I really hope you get the Oscar win repeat-o’. Con lo cual, podemos observar que el significado no tiene absolutamente nada que ver con la original, ¡pero fonéticamente casan a la perfección! Un momento brillante, no cabe duda.