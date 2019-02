Miley Cyrus publica una versión de ‘Rumors’, de Lindsay Lohan, que se convierte en viral

Miley Cyrus nos emociona con 'Rumors', haciéndose viral

Miley Cyrus está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. ¡No es para menos! Descubrimos su boda secreta con Liam Hemsworth y lo sumamente feliz que se encontraba al respecto. Por si fuera poco, recientemente también nos ha regalado un single titulado ‘Nothing Break Likes a Heart’.

Pero hay algo más por lo que ha sido noticia y tiene relación con otra cantante y actriz. Nos ponemos en situación. Han pasado 15 años desde que Lindsay Lohan sacó a la luz su primera e icónica canción titulada ‘Rumors’. Es evidente que la estrella está realmente cansada de ser continuamente seguida por paparazzis.

Ahora, Miley Cyrus ha querido unirse a su equipo. Lo ha hecho gracias a su participación en el mítico ‘Carpool Karaoke’. Hemos vuelto a ver a la cantante de ‘Younger now’ disfrutando muchísimo de las canciones, hasta que pudimos verla interpretar ‘Rumors’.

Lejos de que todo quede ahí, Miley Cyrus quiso ir más allá. Por ese mismo motivo, decidió que también sería muy importante que publicara un vídeo en su perfil oficial de Twitter. Todo para lanzar un claro mensaje, dando por hecho que está cansada de tantos rumores.

Así pues, Miley Cyrus dio a conocer un vídeo de ella misma cantando la conocida canción de Lindsay Lohan. Lo que más llamó la atención es que la escuchásemos justo cuando las letras dicen “I’m tired of rumors starting. I’m sick of being followed”. Con tan solo 13 segundos de vídeo ya se convirtió en viral.

Hasta tal punto que la propia Lindsay Lohan no pudo evitar responder a esa publicación, asegurando que realmente la adoraba. ¡El amor es absolutamente recíproco! Es evidente que ambas han pasado por situaciones complicadas frente a los paparazzis con lo cual, es comprensible que puedan sentirse de tal modo.