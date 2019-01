Rajoy abandona la Convención Nacional del PP para acudir al funeral de la madre de Méndez de Vigo

El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha acudido esta tarde al funeral de la madre del ex ministro Íñigo Méndez de Vigo. Ese fue el motivo por el que Rajoy abandonó antes de tiempo la Convención Nacional del PP que se celebra este fin de semana en Madrid.

La cita popular ha despertado innumerables comentarios. Primero, por que a ella estaban invitados los dos últimos presidentes del partido –aunque finalmente no coincidirán–. Y segundo, por que esta es la primera gran cita del nuevo líder del PP, Pablo Casado, en un momento crítico por la situación política en España, y tras convertirse Juanma Moreno en presidente de Andalucía, poniendo fin a más de 40 años de socialismo en este comunidad.

Rajoy acudió este viernes por la tarde al sepelio de la madre del ex ministro Méndez de Vigo, con el que mantiene una excelente relación pese a haber dejado ya la política. Paloma Montojo de Icaza ha fallecido este viernes a los 88 años. Hija de la escritora Carmen Icaza, una de las primeras mujeres periodista de nuestro país y que cosechó un gran éxito literario en los años 40 y 50, doña Paloma era una persona muy activa, siempre ligada al mundo de la cultura y comprometida con las causas sociales.

En una entrevista publicada por El Semanal, de ABC, la madre del ex ministro confesaba que todos los viernes seguía de manera crítica las intervenciones de su hijo mayor tras el Consejo de Ministros.

Rajoy y Méndez de Vigo han gozado siempre de una extraordinaria relación de amistad, de hecho, era uno de los ministros en los que más confiaba el ex presidente.. Por eso, no es raro verle compartir viajes como el que realizaron l pasado mes de noviembre a Cuenca, en el que también les acompañó la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.