Todo el mundo para en este restaurante de carretera a 35 minutos de Guadalajara: la culpa es del torrezno

La gastronomía española es conocida por sus sabores auténticos y su diversidad, y en Castilla-La Mancha, los platos tradicionales tienen un toque especial. En esta región, los bares y restaurantes de carretera son el alma de los viajeros, ofreciendo delicias que dejan huella.

Si alguna vez has viajado por Guadalajara, seguro que has pasado por delante sin saber que este restaurante esconde una joya culinaria que no te puedes perder: los torreznos.

El restaurante de carretera de Guadalajara perfecto para comer torreznos

Ubicada estratégicamente en el kilómetro 112 de la A-2, en Algora (Guadalajara) se encuentra Área 112, una estación de servicio abierta las 24 horas del día. Este establecimiento está diseñado para satisfacer todas las necesidades de los viajeros, ofreciendo una amplia gama de servicios.

Cuenta con un restaurante-café con capacidad para 300 personas que ofrece un ambiente acogedor para disfrutar de una deliciosa comida o un merecido descanso. Por otra parte, cuenta con una gasolinera, bungalows, una tienda y un motel.

El restaurante-café es el corazón de Área 112. Con su amplio horario de servicio y cocina de 07:00 a 23:30 horas, este espacio se transforma a lo largo del día para ofrecer desde un desayuno energizante hasta una cena reconfortante.

Su barra es el punto de encuentro donde se crean experiencias y se comparten risas, mientras que su equipo se esmera en ofrecer sugerencias del día elaboradas con ingredientes frescos y de temporada. Además, Área 112 es una opción ideal para viajeros en autobús, gracias a su fácil acceso y sus instalaciones de calidad.

¿Qué más comer en Área 112?

Si Área 112 es conocida por algo, es por sus torreznos. Este plato, aclamado como «el rey de la carta», se ha ganado una merecida fama gracias a su textura crujiente por fuera y su interior jugoso y lleno de sabor. El secreto de su exquisitez radica en la selección de la mejor calidad de carne, la sazón perfecta y una técnica de cocción impecable.

Este restaurante participó en un concurso para elegir el mejor torrezno del mundo, quedando en segunda posición en la ronda clasificatoria de Santa María de Huerta. No obstante, en la votación popular entre 25 establecimientos, quedó en tercera posición.

Pero la oferta gastronómica de Área 112 no se limita a los torreznos. Su menú incluye una variedad de platos para satisfacer todos los gustos entre los que destacan la tortilla de patatas, croquetas, ensaladas, guisos, arroces, chuletas de cerdo, otras carnes así como tartas y postres.

Opiniones de los comensales de Área 112

Según las reseñas de TripAdvisor, los comensales destacan la limpieza del restaurante y la amabilidad en el servicio. Los clientes también valoran positivamente la sorpresa de encontrar un local moderno y cuidado, con bocadillos deliciosos.

Muchos usuarios resaltan la importancia de encontrar un lugar así en carretera, donde la tranquilidad y la higiene son primordiales. Área 112 ofrece una experiencia agradable y satisfactoria para aquellos que buscan una parada de calidad en su viaje.

Por último, destacan los torreznos que son cuidadosamente preparados. Este plato se ha convertido en el más popular de su carta y los clientes confirman que están «riquísimos».