Soul K, la kombucha de Hijos de Rivera, “Mejor Productor del Mundo” en los World Kombucha Awards 2025

Soul K, la kombucha artesanal de la Corporación Hijos de Rivera, ha sido una de las grandes protagonistas de la 3ª edición de los “World Kombucha Awards”, al obtener diversos galardones internacionales que consolidan su posición como una de las marcas de referencia en el panorama global de la kombucha.

En una edición que reunió a 360 kombuchas procedentes de 39 países, destacó con tres medallas en categorías clave. Oro para su referencia “Original” en “Original – Mix of Teas”, plata para “Chumbo Love” en “Single Fruit” y plata para “Super Roots” en “Ginger”, una de las categorías más competitivas y de mayor relevancia comercial.

A estos premios se suma el galardón al Mejor Productor del Mundo (World Best Brewer), que distingue la excelencia constante de una única marca. En solo tres ediciones de los World Kombucha Awards, cinco de los seis sabores actuales de Soul K han sido reconocidos con medallas internacionales, demostrando la consistencia y calidad de la marca año tras año. Con este nuevo logro, Soul K se convierte en la única enseña del mundo que ha recibido tanto el premio a Mejor Kombucha del Mundo —por su “Bloody Booch” en 2023— como el de Mejor Productor del Mundo en la historia del certamen.

“Estos premios refuerzan nuestro compromiso con la innovación y la excelencia. Soul K representa nuestra apuesta por una bebida auténtica y de máxima calidad, elaborada con ingredientes naturales cuidadosamente seleccionados y con el mismo espíritu artesanal que define a todas nuestras marcas”, afirma Jesús Zamorano, Business Developer Bebidas Derivadas del Té en Hijos de Rivera.

El compromiso de Soul K con la excelencia se extiende también al ámbito del diseño, donde ha obtenido la medalla de plata en la categoría “Best Bottle Range”, que distingue la coherencia y calidad estética en toda su gama.

Con este conjunto de reconocimientos, Hijos de Rivera reafirma su liderazgo en el segmento de la kombucha a nivel internacional, reforzando su estrategia de innovación continua y ofreciendo al consumidor experiencias únicas, naturales y sostenibles.