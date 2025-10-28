Ni calabaza ni pan de muerto en Halloween: en este restaurante con una estrella Michelin comerás de miedo cocina manchega

No tendrás que moverte de Madrid para disfrutar de la auténtica cocina manchega, este puente de Halloween o de Todos los Santos vas a poder disfrutar de un restaurante que impresiona. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que llega sin avisar y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

La buena comida es la excusa perfecta para descubrir locales con encanto que pueden ser los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante y que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Un plan familiar, en pareja o en solitario, en la buena mesa hay sitio para todos y en especial si tenemos en consideración lo que nos puede estar esperando en estas jornadas que tenemos por delante y que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Este restaurante con una estrella Michelin es uno de los que te hará disfruta de una cocina manchega de miedo.

Ni pan de muerto ni calabaza en Halloween

Este Halloween o puente de Todos los Santos tendremos unos días libres en los que podremos descubrir la mejor gastronomía posible, en estos tiempos que tenemos por delante y que pueden ser claves. Habrá llegado el momento de poner algunos detalles sobre la mesa que hasta la fecha no sabíamos.

Un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos y que puede ser el que nos descubrirá un plus de buenas sensaciones en estos momentos. Es hora de empezar a prepararos para un descanso que se vive mejor con la buena cocina de la que vamos a disfrutar en estos próximos días.

Este tipo de recetas pueden acabar siendo las que nos acompañarán en unas jornadas en las que cada bocado cuenta. Tenemos la suerte de vivir en un país que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada y que puede acabarán generando más de un cambio de tendencia en estos días.

Una situación del todo inesperada que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada en unas jornadas en las que todo puede ser posible.

En este restaurante con una estrella Michelin comerás comida manchega

La materia prima de este restaurante es uno de sus principales puntos que nos hace descubrir que tenemos una de las mejores cocinas del mundo, muy cerca de casa. Estamos pendientes de un tipo de comida que sin duda alguna, acabará siendo la que nos acompañará en estos días de puente.

Santerra es el restaurante con estrella Michelin que ha entrado en esta guía por méritos propios de una forma que quizás no sabíamos: «Es difícil que encuentres un restaurante mejor, pues aquí trasforman la denominada «cocina de monte bajo» para dignificarla y convertirla en una experiencia gourmet.

El local, en pleno barrio de Salamanca, tiene el don de ofrecer diferentes fórmulas para comer, desde el formato de raciones y tapas (son imprescindibles las Croquetas artesanas de jamón ibérico) que se pueden degustar en la barra hasta el más gastronómico que se reserva para el comedor del semi sótano. La cocina del chef Miguel Carretero demuestra gran personalidad, trayendo los sabores del campo manchego a la ciudad a través de unos platos de temporada donde siempre se hace omnipresente la caza (Lomo de corzo a la brasa, Pato azulón a la royale, Sopa de paloma torcaz…) y que encuentra en los escabeches uno de sus mejores medios de expresión. La carta, con medias raciones para hacernos un menú a nuestro gusto, se completa con dos buenos menús degustación (Monte Bajo y Veda Abierta)».

Por lo que, descubriremos una serie de platos que son realmente obras maestras de nuestra gastronomía. Grandes platos que son un plus de buenas sensaciones que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Por lo que, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa algunas situaciones del todo inesperadas que pueden acabar generando una visita especial a este lugar.

Quizás ha llegado el momento de hagamos una serie de planes para este puente y lo descubramos en algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar generando una sorpresa del todo inesperada. Con un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante y que puede ser el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Dejamos a un lado Halloween para descubrir la mejor cocina manchega.