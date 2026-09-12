Mucha gente ya lo usa en sus tortitas en lugar de harina: es un ingrediente ligero pero saciante

Si hay un alimento que se ha ganado un lugar habitual en los desayunos y meriendas saludables, ese es la avena. Cada vez son más las personas que recurren a este cereal para preparar tortitas, especialmente como alternativa a las recetas tradicionales con harina. Además, utilizar avena en unas tortitas no significa renunciar a una receta de lo más apetecible. Sólo hay que combinarla con ingredientes tan sencillos como un plátano maduro y un huevo para conseguir una masa con una textura súper esponjosa y un sabor dulce sin necesidad de añadir grandes cantidades de azúcar.

El resultado son unas tortitas sencillas y nutritivas que se pueden acompañar con fruta, yogur, frutos secos o incluso un poco de chocolate negro. Una de las principales ventajas de esta receta es que no requiere demasiados ingredientes ni conocimientos de cocina. La combinación es muy básica: plátano, huevo, copos de avena y un poco de leche o bebida vegetal. Todos los ingredientes se trituran hasta obtener una mezcla homogénea y después se cocinan en una sartén.

Tortitas de avena y plátano

#desayunosaludable #tortitas #tortitasdeavena #tortitassaludables #pancakeslover #nutricion ♬ Good Day – Nappy Roots @shnutricion Cómo empezar el día con buen pie 🥞 Repuesta rápida: Tortitas 😍 Tip☝🏻: puedes hacer de más y dejarlas congeladas para dar un golpe de microondas por la mañana y listo. Necesitas: – 1 plátano muy maduro – 1 huevo grande – 4 cdas de copos de avena integral – Un chorrito de leche o bebida vegetal (lo hago a ojo) -Para el “sirope”: 1-2 onzas de chocolate 90% (o el % de cacao que prefieras) con una cdita de aceite de coco que vamos a fundir 1 minuto al microondas. Pasos: 1. Bate el plátano, el huevo, la avena y el chorrito de leche hasta tener una mezcla homogénea. 2. En una sartén engrasada grande ve poniendo mezcla en montones. Ten el fuego medio para que no se quemen. 3. Cuando salgan burbujitas dales la vuelta. 4. Repite con la mezcla hasta agotarla y sirve decorando a tu gusto. Yo he usado chocolate negro 😍 ¡A disfrutar! #bananapancakes

Para preparar estas tortitas necesitas un plátano muy maduro, un huevo grande, cuatro cucharadas de copos de avena integral y un chorrito de leche o bebida vegetal. Para el sirope, puedes utilizar una o dos onzas de chocolate negro, preferiblemente con un alto porcentaje de cacao, junto con una cucharadita de aceite de coco. Funde ambos ingredientes durante aproximadamente un minuto en el microondas y mezcla bien.

Tritura el plátano, el huevo, la avena y la leche hasta obtener una masa homogénea. Engrasa ligeramente una sartén grande y cocina pequeñas porciones de la mezcla a fuego medio para evitar que se quemen. Cuando aparezcan burbujitas en la superficie, dales la vuelta y deja que se hagan por el otro lado. Repite el proceso hasta terminar la masa y sirve las tortitas decorándolas al gusto. Puedes añadir por encima el chocolate fundido para darles un toque más intenso.

Propiedades nutricionales de la avena

En cuanto a su composición nutricional, 100 gramos de avena aportan unas 361 kcal. Este cereal destaca especialmente por su contenido en carbohidratos complejos, con 59,8 gramos por cada 100 gramos, además de aportar 11,7 gramos de proteínas y una cantidad interesante de grasas saludables, entre ellas 2,6 gramos de ácidos grasos monoinsaturados y 2,9 gramos de poliinsaturados.

La avena también contiene un amplio abanico de minerales. Entre ellos destacan el magnesio, con 129 mg, el fósforo, con 400 mg, el potasio, con 355 mg, y el calcio, con 79,6 mg por cada 100 gramos. En cuanto a las vitaminas, aporta vitamina B1, B6, ácido fólico y vitamina E. Además, este cereal contiene hasta 20 tipos diferentes de avenantramidas, unos fitoquímicos con propiedades antioxidantes.

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), la avena puede considerarse una «fuente de proteínas de bajo coste». Además, frente a otros cereales, destaca por presentar una menor contenido de hidratos de carbono, principalmente en forma de almidón. Asimismo, es rica en grasas monoinsaturadas y poliinsaturads, consideradas saludables; éstas se encuentran principalmente en el endospermo, la parte interna de la semilla.

El consumo de avena también se ha relacionado con una posible reducción de los niveles de colesterol. La nutricionista Boticaria García señala que este efecto se debe, en parte, a la presencia natural de betaglucano, un tipo de fibra soluble característico de este cereal. Al ingerir avena, esta fibra forma un gel viscoso en el intestino que dificulta la absorción del colesterol.

«Si en el intestino tenemos ese gel que ha formado betaglucano, parte del colesterol va a quedar aquí atrapado y no pasará a la sangre, sino que se eliminará por las heces. En segundo lugar, en este gel también pueden quedar atrapados ácidos biliares unos compuestos que el cuerpo usa para digerir las grasas. Si esto se queda en parte atrapado aquí, nuestro hígado va a necesitar usar más colesterol para producir ácidos biliares porque se están quedando aquí y como consecuencia, disminuirá también el colesterol en sangre», explica.