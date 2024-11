Dicen que esta panadería gallega tiene las mejores empanadas del mundo: hacen repartos a toda España

En una pequeña localidad gallega, una panadería artesanal ha capturado los corazones –y paladares– de todo el país. Esta pastelería es conocida en toda España por sus empanadas, que destacan por su masa crujiente y sus rellenos de sabores únicos, preparados con los ingredientes más frescos de la región. En este artículo, te contamos todo lo que debes saber sobre este lugar y qué hace tan especiales a sus empanadas.

Las mejores empanadas del mundo, desde Galicia hasta tu puerta

Con fama de tener las mejores empanadas del mundo, la Panadería Veiganova ubicada en Sanxenxo, Pontevedra, no es sólo un negocio local. Los comentarios de sus clientes destacan tanto la calidad como la variedad de sus empanadas, que van desde clásicos como la de atún con pimientos y huevo hasta combinaciones únicas como pulpo con queso de tetilla.

Cada empanada se elabora con esmero y mantiene la tradición gallega al ser horneada en un auténtico horno de leña, lo que le aporta una textura y un sabor inigualables. La panadería también destaca por su servicio: aunque las filas en el local suelen ser largas, el personal trabaja de manera ágil y siempre con una sonrisa, ofreciendo atención cercana y cordial.

¿Y si no puedes acercarte hasta Sanxenxo? No hay problema. Desde su página web, la panadería realiza envíos a toda España, llevando hasta tu puerta empanadas caseras que conservan el sabor auténtico de la gastronomía gallega. De esta manera, no es necesario viajar hasta Galicia para disfrutar de su fama: un sólo pedido basta para probar lo que muchos consideran las mejores empanadas del país.

La tradición familiar de la panadería con las mejores empanadas

La historia de Veiganova se remonta a 1995, cuando Suso Pérez Torres, padre de la actual gerente Susi Pérez, abrió las puertas de la panadería. Con una tradición panadera que abarca cuatro generaciones, Susi creció entre panes y empanadas, absorbiendo desde niña el amor y respeto por el oficio. Cuando decidió tomar las riendas del negocio, lo hizo de manera natural, continuando el legado familiar y aportando su toque personal.

En sus comienzos, Veiganova elaboraba sólo empanadas tradicionales como las de atún, carne y bacalao. Sin embargo, con el tiempo, la panadería amplió su catálogo a unas 25 variedades.

La dedicación de Susi por perfeccionar la receta de sus padres, junto con su enfoque en sabores nuevos y originales, ha convertido a Veiganova en un referente de la empanada gallega.

¿Cuál es el secreto para lograr una empanada gallega perfecta?

Cocinar una empanada gallega puede parecer sencillo, pero alcanzar la excelencia requiere más que seguir una receta al pie de la letra. Muchos piensan que el secreto está únicamente en la masa o en el relleno, pero la clave va más allá.

Aunque seleccionar ingredientes frescos y de calidad es esencial para que cada bocado sea sabroso, no son los únicos factores que garantizan una empanada impecable en sabor y presentación.

El verdadero desafío está en lograr que la empanada conserve su forma y no se desarme al hornearla. Para ello, es crucial prestar atención al ensamblaje y sellado de los bordes, lo que asegura que el relleno permanezca en su lugar durante la cocción.

Además, el equilibrio entre la cantidad de relleno y el grosor de la masa es vital para evitar que quede seca o demasiado pesada, consiguiendo así una empanada que sea tan deliciosa como visualmente atractiva.