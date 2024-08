La OCU se sorprende: ésta es la mejor empanada de atún del supermercado relación calidad precio

En los últimos años, la empanada ha ido ganando popularidad en los supermercados, convirtiéndose en una opción cada vez más presente en las mesas de muchas familias. Ya no sólo son las pizzas las protagonistas de las comidas rápidas; las empanadas también se han posicionado como una alternativa deliciosa y conveniente. Gracias a su versatilidad, pueden servir tanto para un almuerzo improvisado como para una cena rápida, siendo una solución ideal para quienes tienen poco tiempo para cocinar. Además, su formato permite llevarlas fácilmente a reuniones familiares o de amigos, donde siempre son bien recibidas. Sin embargo debemos saber elegir la adecuada y en este contexto, la OCU nos ayuda a elegir la mejor empanada de atún de supermercado.

La clave para disfrutar de una buena empanada está en saber elegir la mejor opción disponible en el supermercado. A pesar de que podemos encontrar empanadas de distintos tipos y rellenos, la de atún se ha convertido en la más popular de todas. Esto se debe a su sabor equilibrado y a que suele ser del agrado de la mayoría. Sin embargo, con tantas opciones en el mercado, ¿cómo saber cuál es la mejor? Aquí es donde entra en juego la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha realizado un exhaustivo estudio para determinar cuál es la mejor empanada de atún en relación calidad-precio. La OCU ha evaluado diversas empanadas de atún disponibles en los principales supermercados del país, considerando aspectos como el etiquetado, la composición nutricional y, por supuesto, la degustación. Este análisis exhaustivo no solo nos ofrece una guía sobre cuál es la mejor opción, sino que también nos alerta sobre ciertos aspectos que debemos tener en cuenta al elegir una empanada preelaborada. De este modo, podemos tomar una decisión informada y disfrutar de un producto que no solo sea sabroso, sino también saludable y de buena calidad.

El estudio de la OCU sobre la empanada de atún

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) llevó a cabo un estudio comparativo de empanadas de atún en varios supermercados de Madrid durante mayo de 2024. Los establecimientos incluidos en el análisis fueron Alcampo, Mercadona, Hiperusera, Ahorramás, Día, El Corte Inglés, Carrefour y Leclerc. El objetivo del estudio era identificar las mejores opciones en términos de etiquetado, composición nutricional y degustación, proporcionando así una guía confiable para los consumidores.

Etiquetado

El primer aspecto que la OCU examinó fue el etiquetado de las empanadas. Este es un factor crucial, ya que la información en la etiqueta nos permite conocer los ingredientes y la fecha de caducidad del producto. El estudio reveló que todas las empanadas incluían la información básica necesaria, aunque debido a que muchas se hornean en el punto de venta, no están obligadas a proporcionar una composición nutricional completa. Sólo una de las empanadas estudiadas incluía información de contacto del fabricante, lo cual es una buena práctica que debería ser más común.

Composición nutricional

En términos de composición nutricional, el estudio de la OCU destacó que el Nutriscore promedio de las empanadas es C. Este puntaje refleja un aporte calórico medio de 211 kcal por 100 gramos, representando el 10% de la ingesta diaria recomendada para un adulto. Las grasas presentes, principalmente de aceite de girasol, tienen un contenido aceptable de grasas saturadas (0,8%). En cuanto a las proteínas, derivadas del atún, varían significativamente y no alcanzan una ración completa de pescado, lo que indica que aunque son una opción conveniente, no reemplazan completamente la necesidad de una ración completa de pescado en la dieta.

Aditivos y conservantes

La presencia de aditivos en las empanadas es un punto de preocupación según la OCU. La mayoría de las empanadas contienen aditivos, aunque su uso varía en justificación. En particular, los colorantes en las empanadas de El Corte Inglés y Ahorramás fueron criticados por ser innecesarios. Por otro lado, la empanada de Hiperusera destacó positivamente al ser la única sin aditivos del estudio, marcando una diferencia significativa en términos de calidad y salud.

Características organolépticas: sabor y textura

En la fase de degustación, la OCU evaluó las características organolépticas de las empanadas, es decir, su olor, sabor y textura. Las empanadas de Hiperusera y Mercadona fueron las únicas que sobresalieron en esta cata, siendo apreciadas por su equilibrio entre masa y relleno, y un sabor fresco. Por el contrario, otras empanadas no lograron buenos resultados debido a rellenos poco perceptibles y masas demasiado trituradas, lo que afectó negativamente su aceptación.

La mejor empanada de supermercado

Tras analizar todos estos aspectos, la OCU concluyó que la mejor empanada de atún del supermercado es la de Hiperusera. Este producto, que se vende por 4,25 euros y pesa 600 gramos, fue reconocido como la Mejor del Análisis y como ‘Compra Maestra’ por su excelente relación calidad-precio. La empanada de Hiperusera destaca por su calidad nutricional, la ausencia de aditivos y su sabor superior. Su relleno abundante y jugoso, donde se aprecia claramente la verdura del sofrito, y el equilibrio entre el pisto y el atún, forman un conjunto homogéneo y bien proporcionado que conquista el paladar de los consumidores.