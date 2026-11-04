Cinco Jotas amplía su universo gastronómico con el lanzamiento de su primer Chorizo de Bellota 100% Ibérico

Hay sabores que forman parte de nuestra cultura gastronómica, y el chorizo es, sin duda, uno de ellos. Cinco Jotas, referente del ibérico de bellota y reconocida por la excelencia de sus jamones, amplía ahora su propuesta con el lanzamiento de su nuevo chorizo de bellota 100% ibérico, una nueva forma de disfrutar de la riqueza y la tradición de los ibéricos.

Elaborado bajo el sello de calidad de Cinco Jotas, este nuevo chorizo de bellota 100% ibérico traslada la excelencia, el origen y el saber hacer que definen a la marca a uno de los embutidos más emblemáticos de nuestra gastronomía. “Queríamos crear un chorizo capaz de representar el universo Cinco Jotas y de ofrecer una experiencia memorable tanto a nuestros consumidores más fieles como a quienes descubran por primera vez la categoría a través de él», afirma Luis González Díaz de Cerio, Director de Operaciones del Grupo Osborne.

El nuevo Chorizo de Bellota 100% Ibérico Cinco Jotas se elabora íntegramente en Jabugo a partir de carnes nobles procedentes de cerdos 100% ibéricos de bellota, criados en libertad en las dehesas del suroeste peninsular. Para su elaboración se seleccionan exclusivamente cortes de máxima calidad, que aportan profundidad aromática, equilibrio y personalidad al producto.

Fruto de años de investigación y desarrollo, su receta ha sido concebida para responder a los exigentes estándares de excelencia de Cinco Jotas. El resultado es un chorizo singular, de perfil elegante y equilibrado, en el que el pimentón y las especias se expresan con sutileza, acompañando sin eclipsar la riqueza de las carnes ibéricas. Destaca por su complejidad aromática, su persistencia larga y limpia en boca y una textura jugosa, en la que el magro y la grasa se funden en perfecta armonía.

Una experiencia gastronómica con sello Cinco Jotas

En las históricas bodegas de Jabugo, donde las condiciones climáticas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche favorecen desde hace generaciones la curación natural de los productos ibéricos, el nuevo chorizo completa un proceso de curación de tres meses, concebido para preservar y potenciar su jugosidad, textura y riqueza aromática hasta alcanzar su punto óptimo de consumo.

Cortado en finas lonchas, revela un atractivo color granate, con sutiles vetas de grasa infiltrada, y despliega un perfil aromático complejo en el que conviven notas especiadas, recuerdos de la dehesa y matices característicos del pimentón de la Vera. En boca destaca por su equilibrio, su textura jugosa y fundente y una persistencia elegante que prolonga las sensaciones mucho después de cada bocado.

Su versatilidad permite, además, descubrir diferentes formas de disfrutarlo. Mientras que su presentación en finas lonchas ofrece una degustación clásica y refinada, el corte en pequeños tacos revela una dimensión diferente, con una textura más untuosa y envolvente que permite apreciar nuevos matices y profundizar en la complejidad del producto.

Este lanzamiento supone, además, un nuevo paso en la evolución de la marca, que continúa explorando nuevas propuestas y ampliando sus horizontes sin perder de vista las raíces que la han convertido en un referente mundial del ibérico. Una apuesta que acerca el universo Cinco Jotas a nuevos momentos de consumo y a nuevas generaciones, manteniendo intacta la esencia de una casa que lleva más de 145 años elevando la gastronomía española a la categoría de arte. Con esta iniciativa, Cinco Jotas busca acercar la excelencia de sus productos a nuevos consumidores y seguir conquistando los paladares de quienes encuentran en los ibéricos una auténtica expresión de nuestra cultura gastronómica.

Tres maridajes para descubrir el nuevo Chorizo de Bellota 100% Ibérico Cinco Jotas

Como sucede con las grandes creaciones gastronómicas, el nuevo Chorizo de Bellota 100% Ibérico Cinco Jotas invita a disfrutar de una degustación pausada, en la que cada corte descubre nuevos matices y cada maridaje abre un universo de posibilidades. Su riqueza aromática, el equilibrio entre magro y grasa infiltrada y la sutileza de sus notas especiadas permiten explorar diferentes armonías, adaptadas a distintos gustos, ocasiones y momentos de disfrute.

Para quienes buscan un maridaje fresco y equilibrado, Viña Monty Blanco ofrece una combinación vibrante y accesible. La Viura aporta un perfil afrutado y una acidez equilibrada que refresca el conjunto, realzan la jugosidad del chorizo y contrastan con la untuosidad característica de las carnes de bellota 100% ibéricas. Una propuesta especialmente adecuada para aperitivos, encuentros informales y quienes disfrutan de armonías ligeras y contemporáneas.

Los amantes de los tintos encontrarán en Montecillo Edición Limitada un acompañante excepcional. Sus aromas de fruta madura, los matices especiados y la complejidad adquirida durante la crianza armonizan de forma natural con la intensidad y persistencia del chorizo. El resultado es una combinación elegante y envolvente, en la que vino y embutido se complementan y realzan sus respectivas cualidades sin perder su personalidad.

Para los paladares más curiosos, La Honda Amontillado en Rama representa la propuesta más singular. Con más de 22 años de vejez media y embotellado en rama, sin filtrar ni clarificar, este vino despliega una extraordinaria riqueza aromática, marcada por notas de frutos secos tostados, maderas nobles, recuerdos salinos, especias y sutiles matices de caramelo tostado. Su encuentro con el Chorizo de Bellota 100% Ibérico Cinco Jotas da lugar a una armonía especialmente sugerente, en la que ambos productos encuentran nuevos puntos de conexión.

La clave de este maridaje reside en su origen y en las afinidades que comparten ambos productos. La alimentación a base de bellotas de los cerdos 100% ibéricos aporta a la grasa infiltrada del chorizo notas características de frutos secos y delicados matices tostados que encuentran un interesante reflejo en la prolongada crianza oxidativa del amontillado. Al degustarlos conjuntamente, sus perfiles aromáticos se entrelazan y se complementan, realzando las notas de bellota y descubriendo nuevas dimensiones de sabor en el paladar.

El resultado es una combinación de gran profundidad, en la que la intensidad y persistencia del embutido se encuentran con la complejidad y el carácter del vino. Un encuentro entre Jabugo y El Puerto de Santa María que rinde homenaje a dos grandes tradiciones gastronómicas del sur de España y demuestra cómo productos de orígenes distintos pueden alcanzar una expresión excepcional cuando comparten una misma vocación por la calidad y la excelencia.

Estos tres maridajes ponen de manifiesto la versatilidad del nuevo Chorizo de Bellota 100% Ibérico Cinco Jotas y su capacidad para ofrecer diferentes experiencias de degustación sin perder su esencia. Desde la frescura de un blanco hasta la estructura de un tinto o la personalidad de un vino generoso, cada propuesta permite descubrir una nueva faceta del producto y explorar sus posibilidades dentro de la alta gastronomía.

Porque la excelencia de un producto también se descubre en su capacidad para crear momentos especiales alrededor de la mesa. Con este lanzamiento, Cinco Jotas no solo amplía su universo gastronómico, sino que invita a consumidores y amantes de la buena mesa a redescubrir uno de los grandes clásicos de nuestra gastronomía a través de nuevas experiencias de disfrute, profundamente ligadas a la tradición y al placer de compartir.

Con su nuevo chorizo de bellota 100% ibérico, Cinco Jotas demuestra que incluso los sabores más tradicionales pueden sorprender, reinventarse y dar lugar a nuevas experiencias gastronómicas. Un clásico de siempre con el sello inconfundible de Cinco Jotas.