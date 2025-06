Los 5 restaurantes favoritos de Verónica de MasterChef en Madrid: «Amo…»

Tras su paso por el programa, los concursantes de MasterChef son cada vez más conocidos, crean recetas, editan libros y participan en tertulias. En este caso, la cuenta de Instagram The Origino Food conversó con Verónica de MasterChef para saber cuáles eran sus top restaurantes favoritos en Madrid. Algunos los conoces y otros quizás no. A destacar que la ex concursante ha editado PINCH! su primer libro de recetas ya en preventa, ¡no te lo pierdas!

Los 5 top restaurantes favoritos de esta chef de eventos privados son @kitchen154, @insurgente.cocina, @sacha_restaurante, @nacha.madrid y @casapeiplus, tal como destaca en esta cuenta. Todos tienen algo distinto que bien vale la pena conocer y que nos sorprenden especialmente por la calidad de su cocina. Aunque sin dar explicación (solo los cita), Verónica comenta “Amo a Kitchen154”, destaca un clásico, como es Sacha, y “me gustó mucho un argentino que es Nacha”. Veamos cómo son estos restaurantes de Madrid por si se te escapa alguno y quieres ir.

Los restaurantes favoritos de Verónica de MasterChef en Madrid

Kitchen 158

Agrupa varios restaurantes en Madrid pensados para que todos podamos trasegar con alegría, come platos muy sabrosos, principalmente del Sudeste Asiático, de mucha calidad, bien cocinada con productos frescos, en locales sin pretensiones y a precios asequibles. Cuentan con tres restaurantes, en Vallehermoso, Noviciado y Conde. A todos ellos les tratan con mucho cariño y todo el amor y todos ellos están dentro de la M30 y tienen cartas diferentes.

Eso sí, el sabor es irrenunciable, “para eso cocinamos. Queremos que nuestros platos sean más ricos que bonitos, que te hagan querer bailar o abrazar a alguien, que te inspiren o te recuerden aquel viaje que te marcó. Que te suban y te bajen y te piquen y te jodan y, a la vez, no puedas dejar de comerlos, aunque se te hayan salido los ojos”, especifican en su web.

Insurgente

«Nuestra cocina está abierta para todos aquellos que busquen una experiencia culinaria única y diversa. Con sabores auténticos y una atmósfera cercana, infusionada por la cultura de mercado y Latinoamericana», así definen sus dueños al restaurante. Algunos de los platos del local son Taco de pollo crujiente, tandoori, glaseado de mango spicy y ensalada fresca, Pan de queso con salsa de curry rojo y gel de coco. No necesitas saber nada más de este plato para querer probarlo o la Crema de berenjena tatemada, tahina de ají panca, polvo de chiles y crema de lima, acompañada de focaccia.

Sacha restaurante

Es uno de los clásicos y por esto Verónica, de MasterChef, lo destaca para ir. Sacha está en la calle Juan Hurtado Mendoza 11, y destaca por ser elegante, acogedor, con un fantástico servicio y una cocina para repetir.

Entre sus platos, falsa lasaña de txangurro de 15 euros, alcachofas fritas de 18 euros, carne en lingotes de solomillo de ternera al punto, de postre hay variedad de platos como sus filloas gallegas rellenas y la tarta dispersa de homenaje a Dabiz Muñoz, de precio 12 euros. La tortilla merece una especial atención, se llama tortilla vaga y se elabora con piparras y morcilla, Las redes destacan este restaurante donde el producto es realmente de calidad. Además hay una zona con jardín, recuerda a un bistró francés y combina la cocina más tradicional con la vasca, la gallega y la de mercado. Y hay quienes la califican de autor.

Según Guía Repsol, se trata de un bistró botillería que sobrevive al paso de los años con gran éxito. Sacha Hormaechea, su dueño, sigue ofreciendo una cocina de raíz gallega, con elaboraciones sencillas y tradicionales, y el mejor producto con un punto de modernidad.

Nacha Madrid

Desde hace un año es un nuevo restaurante argentino en la ciudad. Está en la calle Conde Duque, destaca por su interiorismo vintage, y varias mesas según vienes en grupo o pareja. Lo más destacable es su cocina con diversas empanadas, además de su el vitel toné, y como no, las sabrosas carnes de gran calidad de la que presumen los argentinos. Ello con fusiones internacionales, como el tataki de entraña son salsa japo.

Casa Pei+

Este dumpling café tiene cada vez más éxito. Los dumplings se realizan a diario de forma casera. También hay wonton fritos, sopas, kimbap, Tortilla de Kimchi vegano (Es un plato vegano, no lleva huevo) y otras especialidades coreanas que no estamos acostumbrados a tomar y ver en general. No te pierdas tampoco los postres caseros como Yakgwa & Tiramisú Matcha. Todo un hallazgo y descubrimiento que merece la pena destacar tal como hace la ex concursante.