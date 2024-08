Vecinos de El Morrazo cruzan la misma calle durante 20 minutos para colapsar la llegada de turistas

Decenas de vecinos de la parroquia de O Hío en Cangas (Galicia) cortaron este domingo el tráfico que conduce a las playas de El Morrazo en protesta contra la masificación turística en la zona. Los peatones, personas en su mayoría de avanzada edad, se dedicaron a cruzar sin parar un paso de cebra impidiendo el paso a los coches que se apiñaban en una fila interminable.

La pacífica protesta, que produjo un embotellamiento importante en la carretera morracense que atraviesa el centro de O Hío, se lleva produciendo desde hace semanas para reclamar un tráfico más ordenado en las playas. Los vecinos denuncian que hay personas que aparcan mal, bloquean las entradas de las casas y ocupan las aceras, algo que causa un trastorno en la tranquila vida de la comarca. Ahora bien, manifiestan que no están en contra de aquellos turistas cívicos que acuden a la costa para disfrutar de las playas de Pinténs, Vilanova y Nerga.

Finalmente la protesta se disolvió después de veinte minutos para que la Guardia Civil no pudiese identificar a los manifestantes. La retención que produjo esta denuncia vecinal paralizó tanto a coches como a caravanas y algunos vehículos dieron la vuelta ante la desesperación de no poder avanzar.

Según informó La Voz de Galicia, la portavoz de los concentrados, Esperanza Veiga, detalló que el motivo de la protesta era precisamente la falta de civismo de los turistas: «Estamos hartos de que los coches aparquen donde quieran, con total impunidad, no hay multas para ellos. Hemos llegado al límite», dijo.

Problemas con los turistas en Galicia

La protesta de O Morrazo contra los turistas no ha sido la única que se ha producido en Galicia durante este verano. El dueño de un bar en Oleiros cerró su establecimiento desde el 12 hasta el 19 de agosto para evitar la afluencia de turistas «mesetarios» durante el puente del Día de la Asunción. El empresario alegó que están cansados de «la prepotencia» de las personas que llegan en tropel procedentes de otras partes de España.

«Después de la última oleada de expresiones tales como: Me pones 2 barcelos cola y 4 vasos. Tendrás un pincho de tortilla para acompañar con el café, que solo no me entra. Aparte de macarrones con carne y empanada de pulpo tendrás otros pinchos, ya que soy celiaca y eso no lo puedo comer. Y ante la inminente llegada del puente del 15 de agosto, donde si cae una bomba en Mera quedan sin tontos en la meseta, hemos decidido cerrar Puerto Martina Bar entre las fechas 12 y 19 de agosto. Como dijimos anteriormente, estamos cansados de la prepotencia que atesora esta gente y no queremos desvirtuar el proyecto inicial para lo que fue concebido. Disculpad las molestias y esperemos que a partir del día 20 este algo más liberado el panorama», anunció el hostelero a través de sus redes sociales.

Asimismo, después de su reapertura, este mismo bar colocó un cartel con la bandera de la Comunidad de Madrid tachada y con el siguiente mensaje: «Está usted entrando en un espacio libre de ‘fodechinchos’, ‘dos ron colas y cuatro vasos’, ‘unas olivas para acompañar’, ¿que tienes de pincho?’»