Montañas de basura en La Coruña por la desidia de la alcaldesa socialista: «Es una burla»

Los ciudadanos de La Coruña están sufriendo una situación terrible provocada por la desidia de la alcaldesa socialista, Inés Rey, que todavía no ha llegado a un acuerdo con los trabajadores del servicio de recogida de residuos de la ciudad gallega para que levanten la huelga. Por este motivo, montañas de basura se amontonan y crecen cada día sobre los contenedores coruñeses causando incendios y todo tipo de desperfectos en las calles.»Entendemos que es una burla y una falta de respeto hacia este comité. La empresa no mueve ficha y el Ayuntamiento, tampoco. Si ellos no ponen más interés, no sé qué más podemos hacer», ha dicho el portavoz del comité de empresa, Alfonso Seijo.

Al no producirse avances en la negociación con la empresa concesionaria, Prezero, los trabajadores han decidido que a partir del próximo 1 de agosto las huelgas intermitentes se conviertan en una huelga indefinida. «Hemos decidido pasar los paros de intermitentes a indefinidos y desde el 1 de agosto en adelante los paros serán permanentes», ha avanzado Seijo en un comunicado.

Este enfrentamiento entre los trabajadores, la empresa concesionaria y el Ayuntamiento de La Coruña se lleva produciendo desde el 24 junio, cuando el Sindicato de Trabajadores de Limpieza, organización sindical mayoritaria en el comité de empresa, promovió una huelga por los «despidos injustificados», «externalización de servicios» e «incumplimientos» del convenio.