Golpe a Galicia: la Orquesta Panorama suspende su primera actuación por «rieso para el montaje y el desarrollo del espectáculo»

Una de las mejores orquestas de España, Panorama, empezará su Time Tour 2026 este viernes 27 de marzo en la localidad asturiana de Grado. Un día después, se preveía una actuación de Panorama en la sala Chanteclair, en Puenteceso (La Coruña, Galicia). Sin embargo, un inconveniente impedirá que se lleve a cabo.

La organización ha explicado que «tras la evaluación del estado del terreno, se ha constatado que el firme presenta un alto grado de humedad y reblandecimiento como consecuencia de la prolongada temporada de lluvias». La inestabilidad en el suelo supone «un riesgo tanto para el montaje como para el correcto desarrollo del espectáculo».

La orquesta nació en 1988 y tiene su origen en Caldas de Reyes. Es una de las orquestas populares más destacadas de la escena española, con un promedio de 150 actuaciones anuales. Hizo su primera actuación el día de Navidad de ese año, en el municipio de El Rosal.

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Nueva fecha para la actuación de Panorama en Galicia

La situación, por tanto, es el aplazamiento de la actuación de Panorama en Galicia. «A partir de este jueves 26 de marzo se procederá a la devolución del importe de las entradas por el mismo método de pago empleado en la compra». «Lamentamos las molestias que esta situación pueda ocasionar y agradecemos su comprensión», añaden desde la organización, que avanza que próximamente se anunciará una nueva fecha.

Por ello, la primera ocasión para ver a la Panorama este año en Galicia tendrá que esperar. Concretamente, hasta el 1 de abril, cuando estarán en Codeso (Boqueijón), comenzando un periplo por tierras gallegas que los llevará a Caldas, Mellid y su Revolta Fest o la Pascua de Padrón, entre otras muchas actuaciones, que también los llevarán por otras zonas de España como Madrid, Valencia, Cáceres o Castellón.