Caos ferroviario en La Coruña: sin trenes durante 16 horas a las puertas de Semana Santa

La estación de tren de La Coruña quedará cerrada totalmente al tráfico ferroviario el sábado 28 desde las 22.30 horas de hoy hasta las 14.00 horas de mañana. Esto se debe a los trabajos de remodelación de la futura estación intermodal y de conexión ferroviaria con el puerto exterior de Punta Langosteira. La interrupción afectará a un total de 27 servicios de trenes de media distancia, regionales y de alta velocidad (AVE y Avlo), tanto en las conexiones nacionales como regionales.

En este horario, tampoco se podrán utilizar los coches en la entrada del recinto, ya que se usará para las entradas y salidas de los autobuses que se emplearán como transporte alternativo para los usuarios. El cierre de la estación implicará un incremento del tiempo de viaje debido a los transbordos entre tren y autobús, así como también posibles adelantos en la salida de algunos trenes y retrasos en llegadas a Galicia.

Según Renfe, la realización de los trabajos es «incompatible» con la circulación ferroviaria. Esta afectación conlleva la modificación del servicio en las líneas de tren de media distancia que conectan A Coruña con Vigo, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo y la conexión de alta velocidad con Madrid, en ambos sentidos, que realizarán una parte del trayecto por carretera.

Alternativas al tren en La Coruña

Renfe ha diseñado un plan especial de movilidad con 53 autobuses y 10 taxis para cubrir los principales corredores afectados. Los vehículos estarán ubicados frente a la entrada de la estación provisional, con un espacio adicional reservado en la Avenida del Ferrocarril para estacionamiento de buses. Los pasajeros podrán cambiar o anular sus billetes sin coste.

A esto hay que añadir que durante los días 29, 30 y 31, por necesidades operativas derivadas de estas actuaciones, algunos servicios de tren registrarán ligeras alteraciones en sus tiempos de viaje.