¿Habrá chupinazo en 2021 en los Sanfermines? Esta es la pregunta que se hacen muchos aficionados a la fiesta más emblemática de Pamplona que parece que por segundo año consecutivo, debido a la pandemia por Covid-19, no se va a poder celebrar como todos desearíamos.

El pasado mes de abril se confirmaba la noticia que muchos pamploneses (y españoles) se temían: por segundo año consecutivo no se va a celebrar San Fermín, de modo que el famoso chupinazo que es el «pistoletazo» de salida de los Sanfermines no se encenderá y lanzará de la misma manera que no pudimos disfrutarlo en 2020.

A pesar de que el ritmo de vacunación contra la Covid-19 parece ir bien y poco a poco se va recuperando la vida «pre-pandemia» (de hecho el pasado 26 de junio dejamos de usar la mascarilla en exteriores y además gran parte de los bares y restaurantes en toda España vuelven a estar abiertos), no podemos decir que la alerta sanitaria haya dejado de existir por lo que es impensable llevar a cabo unas fiestas como las de San Fermín, teniendo en cuenta la gran afluencia de público que congrega, especialmente en el momento del chupinazo en la plaza del Ayuntamiento.

Controles de acceso en San Fermín

De hecho, y a pesar de que las fiestas de San Fermín 2021 están suspendidas no significa que la gente no tenga ganas de celebrarlas por lo que se ha anunciado que habrá un dispositivo policial de vigilancia, control y seguridad en toda la zona centro de la ciudad de Pamplona (especialmente en la plaza Consistorial y la Plaza del Castillo) de manera que se pueda para evitar que los días 6 y 7 de julio y los días 9 y 10 (como previsión por el fin de semana), se lleguen a producir aglomeraciones de gente que no sigan la normativa sanitaria vigente relacionada con la pandemia. Un dispositivo organizado por la Policía Municipal y coordinado con la Policía Foral, Policía Nacional y Guardia Civil y el Ayuntamiento de Pamplona.

Esto no quiere decir sin embargo que la gente no vaya a poder acudir a celebrar San Fermín (a su manera) a la plaza Consistorial y la Plaza del Castillo. Sin embargo, se van a establecer doce puntos de control de acceso, para evitar así que se concentren demasiada gente y establecer además un aforo máximo que garantice la seguridad de todos los asistentes. De la misma manera, también habrán distintos tipos de controles en las calles del centro.