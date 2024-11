Santiago Blanco en OKGREEN: «Tenemos más de 8000 puntos de recarga operativos para coches eléctricos en España»

En un encuentro sobre el coche eléctrico, celebrado este jueves en el auditorio Fernando Giner de los Ríos de Madrid y organizado por OKGREEN, varios usuarios y expertos abordaron los mitos, beneficios y desafíos de la movilidad eléctrica en España. Moderado por Andrea Aguado, directora de OKMOTOR, el debate contó con la participación de Álvaro Rodríguez, propietario de un vehículo eléctrico de segunda mano; Luis Ovalle, especialista en viajes en coche eléctrico; Lars Hoffmann, creador de contenido de ‘Todos Eléctricos’; y Santiago Blanco, jefe de producto de ‘Smart Mobility’ en Iberdrola.

Aguado abrió la sesión presentando el objetivo de la mesa: desmitificar las dudas que aún generan los coches eléctricos y destacar cómo la movilidad eléctrica puede mejorar la calidad de vida y contribuir a un aire más limpio en las ciudades. «Es hora de eliminar ese miedo a quedarnos tirados, de demostrar que existen suficientes puntos de carga en todo el país», comentó la periodista de OKDIARIO.

Superando la «ansiedad de autonomía», la recarga no es un problema

Santiago Blanco, representante de Iberdrola y usuario de coche eléctrico, fue el primero en abordar una de las preocupaciones más comunes: el miedo a quedarse sin batería. «Como usuario de vehículo eléctrico desde hace casi dos años, puedo decir que la ansiedad de autonomía es solo un mito. Iberdrola tiene más de 8000 puntos de recarga operativos en España. Con aplicaciones como la de Iberdrola, planificar un viaje y encontrar puntos de recarga cercanos es fácil», afirmó el jefe de producto de la compañía española.

Añadió que, en su caso, «parar para cargar suele ser decisión» de sus «niñas pequeñas, no del coche». Blanco también destacó el ahorro de costes que supone la recarga doméstica. «Con tarifas nocturnas de recarga, un usuario puede reducir su gasto energético a un 10% de lo que gastaría en gasolina», explicó, destacando la ventaja de «tener la electrolinera en casa» y la facilidad de recargar el vehículo mientras se realizan otras actividades, como hacer deporte o compras.

«Mi decisión fue económica y sostenible»

La experiencia de comprar un coche eléctrico de segunda mano

Álvaro Rodríguez compartió su experiencia al adquirir un coche eléctrico de segunda mano, desmontando la idea de que estos vehículos solo pueden comprarse nuevos. Rodríguez, un convencido de la economía circular, señaló: «Lo compré en Wallapop, igual que he hecho con otros coches en el pasado. La revisión es incluso más rápida porque hay menos elementos a comprobar». Explicó que, aunque en España no existen ayudas específicas para la compra de coches eléctricos de segunda mano, su decisión fue «económica y sostenible».

Rodríguez también destacó el ahorro mensual que le supone el coche eléctrico: «Antes gastaba 120 euros a la semana en gasolina. Ahora, con placas solares en casa, la energía me sale gratis». El usuario de un FIAT 500 de segunda mano añadió que la mejor manera de vencer los prejuicios es probar el coche eléctrico: «Alquílalo por un mes y comprueba por ti mismo. Quien prueba, no vuelve a la combustión».

Lars Hoffmann, creador de contenido sobre coches eléctricos, resaltó que una de las principales barreras es la «falta de información». Como explicó el experto en esta cuarta mesa redonda de la III Jornadas de OKGREEN, «todos tenemos miedo a lo desconocido, pero una vez que pruebas el coche eléctrico, no vuelves atrás». El contenido de Hoffmann se centra en acercar la movilidad eléctrica a nuevos usuarios, especialmente en viajes largos: «Con la autonomía actual, los coches eléctricos pueden recorrer hasta 500 kilómetros de una sola carga. Mis paradas en viajes largos son por necesidad personal, no por limitación del coche».

Hoffmann también recalcó la importancia de la infraestructura de recarga y el uso de la tecnología en los nuevos modelos de coches eléctricos, que permiten al usuario planificar con precisión los puntos de recarga. «La tecnología avanza y hace que cada vez sea más fácil viajar sin preocupaciones», añadió.

El coche eléctrico como opción familiar

Luis Ovalle, propietario de un Tesla, describió cómo el coche eléctrico ha transformado su movilidad familiar. «En casa teníamos dos coches de combustión; los hemos sustituido por uno eléctrico que usamos para todo», dijo. Ovalle destacó que, lejos de ser limitante, el coche eléctrico le ha permitido realizar viajes largos sin problemas. «Este verano hicimos 6000 kilómetros por Europa, de Austria a Madrid, y no tuvimos ningún inconveniente», comentó.

Además, Ovalle subrayó el ahorro económico que supone el vehículo eléctrico: «Mi coche, en tres años y casi 100.000 kilómetros, no ha necesitado mantenimiento costoso. Me ahorro los 80 euros que gastaba cada semana en gasolina». Ovalle también desmintió los rumores de escasez de puntos de recarga en las carreteras españolas, afirmando que «no hay 50 kilómetros de autovía sin un cargador rápido».

Un modelo económico y ambientalmente sostenible

La mesa concluyó con una serie de reflexiones sobre el futuro de la movilidad eléctrica en España. Santiago Blanco apuntó que «aunque los coches eléctricos aún son caros, cada vez son más accesibles y competitivos». El potencial ahorro es significativo: según estimaciones, un usuario que recorre 30.000 kilómetros al año podría ahorrar alrededor de 30.000 euros a lo largo de la vida útil del coche, considerando costos de mantenimiento, combustible y valor de reventa.

Los ponentes coincidieron en que el coche eléctrico no sólo es una opción sostenible, sino también un cambio de estilo de vida. Álvaro Rodríguez lo resumió de forma contundente: «La pregunta es, ¿por qué no haber dado el paso antes?». El mensaje final fue claro: el coche eléctrico no es solo el futuro, es el presente, y quienes lo prueban encuentran beneficios tanto económicos como de comodidad que la tecnología de combustión no ofrece.