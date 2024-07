Yolanda Díaz politiza la victoria de España reivindicando otra reducción de jornada laboral

Sumar ha intentado politizar la victoria de España en las semifinales de la Eurocopa. La formación de Yolanda Díaz ha aprovechado el triunfo de los de Luis de la Fuente para hacer un alegato en favor de la polémica reducción de jornada laboral que pretenden impulsar. Bajo el texto «que no haga falta una Eurocopa para que tu jefe no te escriba a las 21h», la formación fucsia afirmaba con rotundidad que van «a reducir la jornada laboral».

En un mensaje en redes sociales lanzado por la coalición de izquierdas que forma parte del Gobierno de Pedro Sánchez, no dudaban en tratar de apuntarse un tanto después de la victoria de la selección española. Mientras que la España de De la Fuente se imponía en la semifinal de la Eurocopa a Francia, gracias a los goles de Yamal y Olmo para darle la vuelta al partido y certificar su presencia en la final del domingo, Sumar escribía un mensaje de lo más ventajista, buscando politizar y llevar a su terreno la victoria del combinado nacional.

No es la primera vez que desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige la vicepresidenta Díaz se utiliza cualquier tipo de circunstancia para intentar meter con calzador su reducción de la jornada laboral. De hecho, cuando Pedro Sánchez decidió tomarse cinco días de reflexión para decidir si seguía al frente de la presidencia, también lanzaron un mensaje similar. «Tú también necesitas tomarte unos días. Vamos a reducir la jornada laboral», señalaban entonces.

Ahora, aprovechando que la selección ha desatado la fiesta en todo el país, gracias a su clasificación para la final de la Eurocopa, desde la formación rosa han hecho un alegato en favor de la que pretenden que sea su medida estrella en esta legislatura. La formación impulsada por la vicepresidenta Díaz ha querido aprovechar el éxito de esta selección para recordar cuáles son sus intenciones en los próximos meses en materia de trabajo.

Yolanda Díaz se suma al éxito de España

«Que no haga falta una Eurocopa para que tu jefe no te escriba a las 21h. Vamos a reducir la jornada laboral», señalaba la coalición de Yolanda Díaz en sus redes sociales. Un mensaje que no tardaban en compartir con el resto de sus seguidores las caras más visibles de la formación. Tanto la vicepresidenta, como su Secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, o Elizabeth Duval han aprovechado el mensaje para darle mayor visibilidad a la intención del partido de reducir la jornada laboral.

Una vez más, desde el Gobierno, en este caso a través de uno de los partidos que lo conforman, tratan de politizar los éxitos de la selección. Mientras que desde el PSOE han tratado de apuntarse al éxito, con un envío masivo de miembros a Múnich para ver la semifinal, Yolanda Díaz intenta ahora colar la que pretende que sea su medida estrella tras el triunfo de España en esta Eurocopa 2024.

Con Pedro Sánchez en Washington para asistir al acto conmemorativo del 75º Aniversario de la fundación de la OTAN, hasta dos ministros acudieron a Múnich para ver este gran partido de fútbol. Fueron Félix Bolaños y Pilar Alegría, además de Vicente del Bosque, que también va en representación del Gobierno. Y con ellos estuvo Francesc Vallès, secretario de Estado de Comunicación, en una presencia que sorprendió, ya que lo normal es que estuviera acompañando a Pedro Sánchez en Estados Unidos.