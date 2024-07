La prensa alemana no lo ve claro: «España es favorita»

La prensa alemana no lo ve nada claro y cree que España es favorita por encima de Alemania en el duelo de cuartos de final de la Eurocopa 2024 que se disputa este viernes en Stuttgart a partir de las 18:00 horas. A pesar de que los alemanes son los anfitriones del torneo, los periodistas del país germano creen que la selección española tiene mejor equipo y le tienen un gran respeto.

En la previa de este España-Alemania de cuartos de final en el Stuttgart Arena, OKDIARIO ha podido charlar con varios periodistas alemanes que cubren a la selección germana dirigida por Julian Nagelsmann. Dos de ellos alemanes, otro español y otro, del prestigioso Bild, alemán, pero de madre española, por lo que hablaba perfectamente nuestro idioma.

Julien Frederik Wolff del medio Welt am Sonntag nos contaba que «España es favorita porque es un equipo muy fuerte. En los últimos años siempre lo ha sido. Alemania en el último torneo no estuvo bien y por ello España es favorita para este partido. Para mí es un 70%-30%». También decía que «Alemania no tenía demasiada presión sobre sus hombros porque estar en cuartos de final es un gran paso respecto a años anteriores. Jugar en Stuttgart te da algo de presión, pero no mucha. España también tiene presión porque es la favorita Más que nosotros».

En cambio, por ejemplo, Nicolas Linner, del Bild, nos comentaba que él piensa que Alemania es ligeramente favorita. Nació en Alemania, su madre es española y desde hace varios días cubre la información de la selección española en su periódico: «Veo ligeramente favorita a Alemania. Sobre todo por el tema defensivo con Rüdiger y Tah. Son más sólidos que lo que ha demostrado España hasta el momento con Le Normand y Laporte. Alemania tiene una presión añadida. Se han dado cuenta que pueden ganar a cualquier adversario».

Nicolas también nos comentaba que «Alemania le tiene miedo a Nico Williams y a Lamine Yamal por lo visto en este torneo. Todas las selecciones les tienen miedo. Veremos como le va a Kimmich defendiendo a Nico».

Stefan Michael Kumberger de Sport1.de tampoco ve a Alemania como favorita: «España es favorita. Ellos juega bien por dentro y por fuera, y están ganando fácilmente. Alemania tiene una opción de ganar, hay gran euforia entre los fans, pero para mí España es la favorita».

También habló con OKDIARIO el periodista español Alejandro Diago de Onefootball, que lleva viviendo siete años en Alemania y que conoce el sentir del país: «Creo que el partido está al 50%, pero si hay que elegir creo que España es la favorita por estilo de juego, por forma, por sensaciones y por momentos en este torneo. España tiene ese punto de favoritismo. Sobre todo si vemos el balance general. Quizás Alemania pueda dar la sorpresa porque además juega en casa».