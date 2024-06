Una inoperante Bélgica pasa a octavos de la Eurocopa

Bélgica volvió a decepcionar -una vez más- y fue incapaz de ganar a Ucrania en el último partido de la fase de grupos de la Eurocopa. Pese a ello, los belgas pasan a octavos (y como segundos de grupo) mientras que los ucranianos se quedan fuera de la Eurocopa y en el último puesto de su grupo ¡con cuatro puntos! En realidad, este grupo E se define con un increíble cuádruple empate: todos los equipos (Bélgica, Ucrania, Eslovaquia y Rumanía) finalizan la primera fase con cuatro puntos. Pasa Rumanía como primera, Bélgica como segunda, Eslovaquia también accede a octavos como mejor tercera y Ucrania queda eliminada.

Con este tremendo final, ahora Bélgica se medirá a Francia, un duelo dificilísimo, pero eso le dio igual a los jugadores de un Tedesco que no convence como entrenador. Al fin y al cabo pasaron y visto lo visto en el terreno de juego, ya es un éxito. Bélgica no juega a nada. O mejor dicho, juega a lo que haga De Bruyne. Él es muy bueno, es uno de los mejores del mundo, y en cualquier momento aparece y crea peligro. Pero eso no es una selección trabajada, es un equipo que espera a que su mejor jugador aparezca. Y eso tiene tanto riesgo que vives en una agonía constante.

Sergiy Rebrov, el seleccionador de Ucrania, se cargó a Mudryk, el fichaje millonario del Chelsea, que fue relegado al banquillo. Lunin fue también suplente en la confirmación de que Rebrov le ha hecho la cruz tras el primer partido (en el que falló y fue clave en la derrota ante Rumanía). La portería ucraniana está cubierta -y bien, todo sea dicho- por Trubin.

Con este formato de grupos de cuatro equipos, la última jornada siempre da una emoción máxima. El grupo E no pudo ser menos. Con un fútbol no tan vistoso, realmente aburrido por momentos, la igualdad en ambos encuentros (además de en este Ucrania-Bélgica también en el Eslovaquia-Rumanía) provocaba emoción hasta el último segundo. Y había mucho en juego, tanto como una clasificación a octavos, incluso como mejor tercero.

Se animaron los belgas ya al final, cuando vieron que el empate se quedaba en el marcador y que jugaban sobre una delgada línea. Un gol de Ucrania les mandaba a casa. Y no es que los ucranianos dominaran el encuentro, pero sí sus acercamientos provocaban auténtico pánico en Bélgica. Por ejemplo, Malinovsky estuvo a punto de hacerlo con un saque de córner que por milímetros no fue gol olímpico.

Decepción de Ucrania y Bélgica pasa a octavos de la Eurocopa

Dovbyk, por su parte, se acercaba de vez en cuando, pero el delantero del Girona en vez del Pichichi de la Liga parecía un jugador de cuarta regional. Le superó la Eurocopa al bueno de Artem y no supo hacer ni regates ni disparos. Una pena no ver a Dovbyk en la Eurocopa como le hemos visto en España.

Lukaku desesperaba como siempre. Romelu tiene ocasiones, sí, pero en la mayoría de los casos lee mal esas oportunidades. Sus remates son facilones. Y repite errores siempre y desde el primer al último minuto. Este encuentro arrancó con un nuevo uyyyyy de Lukaku: se quedó cara a cara ante Trubin y falló. Y así fue otras dos veces más.

El famoso biscotto que tenía que ser en el Eslovaquia-Rumanía (que ocurrió) parecía también estar en el Ucrania-Bélgica. No hubo intensidad y los dos parecían conformarse con un empate que a los belgas sí les valía, pero a los ucranianos no. Es increíble, pero es real: Ucrania queda cuarta en su grupo (y, por lo tanto, eliminada) con cuatro puntos. Habrá equipos en octavos -de otro grupo, obviamente- que han sacado tres puntos. Inglaterra, por ejemplo, fue primera con cinco. El fútbol y la Eurocopa.

Así jugó Ucrania

A los ucranianos les faltó mordiente, la que demostró Dovbyk en todo la liga española. Tuvo sus ocasiones, si bien jugó a merced de Bélgica, pero las desaprovechó. Se van fuera de la Eurocopa por el primer partido, por la goleada que recibieron ante Rumanía.

Así jugó Bélgica

Mal. Mal para lo que debe ser Bélgica. Dominó el encuentro -no se podía esperar más-, pero esta selección que tanto da siempre que hablar ha hecho una discutida fase de grupos. Y por conformarse y no querer más ahora se van al cruce contra Francia.

MVP: Kevin de Bruyne

No es que hiciera el partido de su vida, todo lo contrario, pero dentro de lo poco que hubo en este Ucrania-Bélgica fue quien más lo intentó, quien lideró a su país y quien al menos dio la cara.