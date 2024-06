Ferran Torres se gana el número 12 de España

Ferran Torres se ha ganado un sitio importante en el equipo de Luis de la Fuente para lo que resta de Eurocopa. Su gran partido contra Albania, con gol incluido, le convierte en el jugador ‘número 12’ de esta España, que ya es favorita gracias a su inmaculada fase de grupos ante Italia, Croacia y la propia Albania.

En Düsseldorf le llegó la oportunidad a Ferran Torres de ser titular en la Eurocopa. El futbolista del Barcelona salió de inicio y desde el primer momento demostró que quiere ganarse un hueco en esta selección. Luis de la Fuente alineó a su equipo B y este respondió, dio la caray completó el nueve de nueve en una impecable fase de grupos que termina con portería a cero en los tres partidos ya disputados.

No llevábamos ni 13 minutos de partido en Düsseldorf cuando apareció Ferran Torres para hacer historia con la selección española. El tiburón anotó su vigésimo gol con España en 44 partidos e igualó a Zarra como el decimotercer máximo goleador de la historia. Ahora tiene a Michel a un tanto.

Ferran Torres recibió un gran pase filtrado de Dani Olmo por dentro, apareció en el área aprovechando el espacio y definió a la perfección con un disparo al palo largo que adelantó a España frente a Albania. Además del gol, el partido del jugador azulgrana fue muy positivo. Apareció en jugadas ofensivas haciendo daño a los albaneses por ambos costados. Fue sin duda de lo más destacado de España.

Revulsivo Ferran Torres

Ya no hay dudas de que Ferran Torres se ha ganado ser el jugador ‘número 12′ en esta España de Luis de la Fuente. Y los datos lo demuestran. El tiburón es el jugador que más participaciones de gol ha realizado con el riojano como técnico: cinco goles y dos asistencias. Con España se transforma y demuestra su potencial.

Con Nico Williams y Lamine Yamal a un nivel superlativo en esta Eurocopa, parece que Ferran no tiene sitio en el once titular para los octavos de final. Pero en este fútbol moderno, y tras una temporada de tantos partidos, los equipos terminan jugando con hasta 16 jugadores. Y Ferran ha ganado enteros para ser el número ’12’.

Si las cosas se ponen feas en Colonia el día 30, Luis de la Fuente ya sabe que puede contar con un Ferran Torres que está enchufado. Junto a Dani Olmo y David Raya fue el mejor del equipo B, aprovechó la oportunidad y demostró que puede aportar muchísimo a este equipo. Ahora falta conocer el rival en casi una semana en Donaueschingen donde el tiburón seguirá convenciendo a seleccionador para ser el primer revulsivo.

Un orgulloso Ferran

Ferran lo primero que hizo ante la prensa después de su gran partido contra Albania fue mostrar su felicidad: «Para mí siempre es un orgullo representar a mi país. Voy a aprovechar las oportunidades que me dé el mister, con goles, con asistencias, con trabajo… Lo más importante es ir a octavos con nueve de nueve».

«Siempre lo he tenido claro, quiero seguir haciendo historia con la selección, estar entre los máximos goleadores de la historia. No voy a parar hasta conseguirlo», añadió. Ferran también comentó la jugada del gol y su entendimiento con Olmo: «Antes del partido lo había hablado con Dani Olmo, que me diera esos balones al espacio, cuando he visto que me la daba no me lo he pensado dos veces».

«Somos un equipazo, el míster nos tiene enchufados a todos y eso es lo más importante», continuó el jugador del Barcelona. «Fue una Eurocopa muy buena. Veía el fútbol de manera diferente ahora. Eso son palabras mayores y nosotros estamos haciendo nuestro camino. Ahora, a octavos. Hay que ir partido a partido y podemos soñar a lo grande», comentó sobre los recuerdos de la Eurocopa de 2008 con la que se empieza a comparar esta.

Ferran también puso en valor a la plantilla: «Esa es la clave de este equipo. Todos podemos ser titulares. Cualquier puede solucionar el partido. A veces es más importante la gente que sale del banquillo y así nos lo dice Luis de la Fuente». Sobre su celebración del gol, explicó lo siguiente: «Ha sido por escuchar a la grada de España. Habría saltado con ellos a celebrarlo. Salió, he disfrutado, he defendido el escudo de España una vez más y ahora a por los octavos».

Además, sobre su rendimiento con España, no encontró explicación: «»No sé qué me pasa. Defender a mi país, a mi familia, que me siento muy involucrado y cuando me pongo esta camiseta siento que juego por ellos». Por último, se mostró muy feliz de alcanzar a Telmo Zarra con 20 goles: «Es un orgullo y quiero más. Quiero estar entre los máximos goleadores de España».