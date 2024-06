Los enviados especiales que están cubriendo a la selección española están impresionados con la actuación del combinado nacional

La España de Luis de la Fuente ganó y enamoró contra Italia en la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa. Un resultado que sirvió al combinado nacional para firmar su clasificación a los octavos de final como primeros de grupo.

OKDIARIO preguntó a los enviados especiales, que no dudaron en regalar elogios al combinado nacional. «Ha sido uno de los mejores partidos, si no el mejor, desde que terminó el maravilloso trienio. Es muy similar al nacimiento de aquella generación que ganó en 2008», aseguró Javier Amaro, de Radio Marca.

«Me ha parecido una selección impresionante. Se ha hecho un juego maravilloso que no se recordaba desde hace mucho tiempo. Nos ha dejado a todos con la boca abierta», comentó Jordi Gil, mientras que Fermín de la Calle explicó lo siguiente: «Desde que vimos ganar a Rusia en aquella Eurocopa no hemos visto un despliegue as. Ha sido una exhibición».

Por último, Damià López fue muy contundente: «La selección española me ha impresionado. Me ha parecido una exhibición de fútbol. Un partidazo. Ha aplastado a Italia de principio a fin, desde la primera hasta la última de Ayoze».