Dani Olmo: «Lamine Yamal es un espectáculo, que siga así, nos ayuda mucho»

Dani Olmo atendió a los medios de comunicación en la zona mixta del Cologne Stadium para analizar la victoria de España sobre Georgia en octavos de final de la Eurocopa. El futbolista del RB Leipzig volvió a ser suplente y cuando salió ayudó a la Selección con un gol que certificó la goleada.

«Me he visto bien, estoy muy contento. El partido estaba abierto, con bastantes espacios y el míster me ha dicho que me sienta libre por ahí y que me mueva. He llegado el gol, feliz por ello, pero también por la victoria», comenzó afirmando Dani Olmo.

«No nos vamos con sabor agridulce. Era un partido diputado, hemos tenido más ocasiones, aunque deberíamos tener algún gol más en el marcador. Nos sirve para mejorar de cara al que viene. El objetivo está cumplido. Todos somos importantes. Los que juegan y los que se quedan en el banquillo», dijo el jugador de España.

«Va a ser un partidazo contra Alemania, digno de unos cuartos de final de una Eurocopa. Contra Alemania, la anfitriona. Estamos motivados, aunque ahora toca descansar y preparase bien para ese partido. Va a ser especial para mí también, ya que me enfrentaré a compañeros y amigos», señaló el jugador de la selección española.

«Yo con 16 también jugaba al fútbol. Lamine Yaml es un espectáculo. Celebramos el momento en el que está, tanto él como todos. Que siga así que nos ayuda mucho», culminó Dani Olmo.