Dani Carvajal vale oro. La temporada del jugador del Real Madrid está siendo impresionante. A sus 32 años ha encontrado la plenitud física y deportiva que le permite ser, sin discusión, el mejor lateral derecho del mundo. En una España donde muchos dicen que no hay estrellas planetarias, el ejemplo perfecto para demostrar que se equivocan es el de Leganés. Un jugador que marca la diferencia, brillante en defensa y con un olfato goleador que ha desarrollado este curso y desconocido hasta ahora.

Carvajal debutó en una Eurocopa, sí, en una Eurocopa, ya que las lesiones le impidieron poder estar en 2016 y 2021, con un recital y un golazo. Su primer gol como internacional absoluto español en una cita de una magnitud superlativa. El de Leganés se estrenó a lo grande y dio continuidad a una temporada en el Real Madrid espectacular.

Pero Carvajal fue mucho más que talento dentro del campo, también lo fue fuera. En los prolegómenos del encuentro, fue uno de los jugadores que tomaron la palabra en la piña que los jugadores de España hicieron antes de que empezase el partido contra Croacia. El madridista es uno de los pesos pesados de un vestuario con sed de triunfo y pocos como él pueden explicar y transmitir el gen de la victoria.

La bandera de la nueva España

España puso punto final a un estilo que ha regado de gloria nuestro fútbol y que, como es habitual, se ha alargado más de la cuenta ante Croacia. La selección española del tiki-taka ha dejado paso a un equipo mucho más versátil, con más registros y que tiene como único objetivo ganar. Al final, de esto va este deporte. Y si hablamos de ganar, Carvajal es el que mejor exponente.

Carvajal tiene un palmarés envidiable. 25 títulos con el Real Madrid y uno con la selección española, la Liga de Naciones que ganó el pasado verano en Róterdam contra, precisamente, Croacia. Por ello, pocas voces más autorizadas que la suya para impregnar del gen ganado a una equipo que quiere hacer grandes cosas en Alemania.

Una campaña que no llegará

Parafraseando a Luis de la Fuente, se puede decir que si Carvajal no fuese Carvajal, su nombre estaría en las quinielas para recibir reconocimientos individuales. Por ejemplo, el Balón de Oro. Y es que, méritos ha hecho de sobra para estar, como mínimo, entre los candidatos.

Carvajal ha realizado la mejor temporada de su vida con el Real Madrid, a la que le quiere poner la guinda ganando la Eurocopa con España. Con los blancos, ha sido el dueño del lateral derecho, ha hecho siete goles, ha repartido cinco asistencias, ha ganado la Liga, la Supercopa de España y la Decimoquinta, la que es su sexta Champions particular. Y lo hizo en Wembley, marcando el primer gol de la final y siendo nombrado el mejor jugador de la final.

En definitiva, los números dicen que Carvajal esta temporada es uno de los mejores jugadores del mundo. No hay debate sobre esto. Luego, llegará octubre, la gala del Balón de Oro, y no estará entre los candidatos. Cosas del marketing y de una industria en la que no siempre se premia el rendimiento deportivo.