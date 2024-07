El análisis DAFO de Lamine Yamal ante de la final de la Eurocopa.

Lamine Yamal es la gran irrupción futbolística de la temporada. Su impacto, con todavía 16 años, en momentos cruciales de la Eurocopa nos sitúan en un escenario sin precedentes. Sabemos de muchos jóvenes prodigios que después no supieron dar una continuidad progresiva a lo que apuntaban, pero la pinta es inmejorable. Como si se tratase de una inversión, procedo a realizar un sencillo análisis DAFO de Lamine Yamal.

Debilidades: Realmente son casi inexistentes. Se puede decir que todavía no tiene una gran producción goleadora, pero nada en su fútbol invita a pensar que no vaya a solucionarse pronto. Tiene un buen físico ya a pesar de su edad, pero seguramente aún pueda adquirir mayor resistencia.

Amenazas: En mi opinión, algunas de las fortalezas que después apuntaremos, pueden ser paradójicamente amenazas en la evolución de Lamine Yamal. Tendemos a pesar que si un jugador con 16 años juega así, con 25 años jugará proporcionalmente mucho mejor. Pero no siempre existe esa proporcionalidad. Yamal no tiene las debilidades propias de la mayoría de jugadores de 16 años. Su toma de decisiones en el campo es casi perfecta y su físico apenas le limita. Lamine ya es un grandísimo producto acabado a los 16 años. Seguro que podrá mejorar, sobre todo en los números, pero no lo hará en exceso en otras facetas que sí lo suelen hacer los chavales de su edad.

El comenzar tan pronto con la carga física y la presión le podrá pesar en el futuro o acortar algo la extensa carrera que parece tendrá. A los 25 años Lamine Yamal ya estará visto para los aficionados del fútbol y eso puede generar un hartazgo tremendamente injusto. Pronto los rivales comenzarán a hacer marcajes especiales a Yamal y tendrá que sobreponerse a una mayor exposición a golpes.

Fortalezas: Sin duda ya son muy evidentes. Su golpeo con la pierna izquierda va a ser una constante fuente de producción de goles. Solo con esa pierna izquierda ya uno se puede ganar la vida como futbolista d élite. Además, sin ser una bala, tiene velocidad y fuerza y una capacidad de desborde suficiente para dejarse hueco a su mejor acción técnica: el golpeo de balón. Su toma decisiones, la elección de ritmo y lo que pide la jugada es impropia de alguien de su edad. Además, el jugador parece tener una personalidad desbordante para soportar la presión sin que parezca afectarle nada.

Oportunidades: Sus oportunidades de crecimiento quizás sean menores que otros jugadores de su edad por lo que ya tiene incorporado de serie, pero sin duda podrá adquirir más resistencia y quizás una pizca más de explosividad, lo cual ayudará a su capacidad de desbordar y enfrentar marcajes especiales. Su talento e imaginación le podrán permitir en el futuro aparecer por zonas diferentes del campo y acercarle más al gol.

En definitiva, Lamine Yamal ya decide partidos definitivos y de máxima exigencia. Si se estancase en este nivel ya tendría lo suficiente para ser un gran jugador. Su evolución marcará si trasciende a algo incluso superior.