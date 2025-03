El zasca de Feijóo al ataque de Broncano: «Si gobierna el PP, haremos números»

Alberto Núñez Feijóo ha respondido a David Broncano y a uno de sus colaboradores en La Revuelta, Grison, después de un comentario en una de las últimas emisiones del programa en las que presumían de seguir en TVE «mientras esté Pedro Sánchez en el Gobierno», a la vez que señalaban que si gobernaba el Partido Popular se adaptarían tirando «una vaquilla» y siendo «flexibles». «Si gobierna el PP, haremos unos números», ha contestado Feijóo, con cierta ironía y dando forma a un sonado zasca.

En una publicación a través de la red social Instagram, La Revuelta, programa que RTVE adquirió guiado por el Gobierno con un contrato de 28 millones de euros, ha difundido un vídeo de la entrevista con el actor Quim Gutiérrez en el que Broncano y Grison se jactan de poder seguir en la televisión pública siempre y cuando el PSOE de Sánchez continúe gobernando.

«¿Tú cuántos años vas a estar haciendo esto?», preguntó Quim Gutiérrez a Broncano en mitad de la charla, a lo que el presentador contestaba. «Mientras esté Pedro Sánchez en el Gobierno…», respondía en primera instancia el presentador de La Revuelta, para a continuación repetirse e incluso mencionar a este medio. «Mientras esté Pedro Sánchez como ya habrás leído en OKDIARIO, yo voy a estar aquí», dejaba claro, con una ironía que no esconde la realidad ni el multimillonario contrato sellado con la RTVE sanchista.

Uno de los colaboradores principales de Broncano en La Revuelta, Grison, entró a la broma del presentador metiendo al líder de la oposición en la escena. «Luego nos adaptamos, luego viene Feijóo y nos tiramos una vaquilla aquí», espetó, haciendo una broma a continuación con marcado acento andaluz. «Cambiamos a Sergio», en referencia a otro colaborador del show, «por uno de Los Morancos», añadía Grison. «Cuando haya cambio de Gobierno nosotros somos flexibles», ha comentado también Broncano a Quim Gutiérrez, que ha preferido permanecer callado, como reflejó con un gesto en pleno programa.

La respuesta de Feijóo no se hizo esperar, y aunque el líder del Partido Popular no es demasiado dado a entrar en polémicas en este tipo de asuntos, sí decidió contestar a la cuenta oficial de La Revuelta, a través de la suya, con un comentario a la publicación en el que decía lo siguiente. «No será necesario que soltemos vaquillas pero sí que hagamos unos números, Grison», contestaba Feijóo al colaborador del programa. «No es nada personal», añadía el presidente popular.