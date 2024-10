Zasca del Ejército israelí a la ‘feminista’ Irene Montero: «¿Y las mujeres israelíes violadas?»

El portavoz del Ejército de Israel, Roni Kaplan, ha dejado en evidencia a la eurodiputada de Podemos y ex ministra de Igualdad, Irene Montero, con motivo del primer aniversario de los atentados de Hamás contra Israel del 7-O de 2023, que dejaron más de 1.200 muertos y más de 250 rehenes. Kaplan le ha reprochado a Montero sus ataques al país hebreo a pesar de los ataques recibidos por los terroristas de Hamás y por las mujeres que fueron violadas hace un año en territorio israelí. «Estimada Irene, si eres feminista, ¿por qué no levantaste una bandera por las mujeres israelíes violadas el 7 de octubre?», se ha preguntado el dirigente hebreo.

«Y si realmente crees en la libertad de expresión, ¿por qué apoyas a teocracias y a radicalismos islámicos frente a la democracia israelí? Tú eres experta en juzgar al otro desde tu propio defecto», ha señalado Roni Kaplan en un mensaje colgado en las redes sociales. El portavoz del Ejército de Israel ha replicado de esta forma a un mensaje de Irene Montero lleno de improperios contra el país hebreo. «Este señor es portavoz del genocidio. Hace propaganda del ejército que deja sin agua, comida y medicinas a Gaza, que bombardea hospitales, escuelas, refugios y lanza fósforo blanco a Beirut», había comentado la eurodiputada de Podemos.

Kaplan cargó también contra el ex líder de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que había tachado de «genocida» al Ejército de Israel. «Cuesta creer que una parte de España esté tan enferma como para seguir a un antisemita recalcitrante como Pablo Iglesias», aseguró el dirigente hebreo para referirse al ex dirigente podemita.

Irene Montero ha salido en defensa de Pablo Iglesias, recalcando que Roni Kaplan es «portavoz del genocidio», al ser el representante del Ejército de Israel. «¿Cómo es posible defender al mismo tiempo el hiyab y ser (pseudo) progresista? ¿Cómo se puede apoyar al radicalismo islámico y al mismo tiempo a la comunidad LGTBI condenada por estos radicalismos?», se ha preguntado Roni Kaplan dirigiéndose a la ex ministra de Igualdad.

En este sentido, el portavoz del Ejército de Israel ha denunciado también el antisemitismo de Podemos y de otros cargos políticos en España. «¿Por qué cuando yo enuncio que hay gente en España que de forma metódica demoniza a Israel, otros 20 vienen a silenciarme? ¿Y quién es el verdadero demócrata aquí y quien es el verdadero propagandista antiliberal? A veces lo mejor es escuchar y mirarse al espejo. Te lo digo con humildad, si algo de sensatez queda en tu corazón», ha señalado Roni Kaplan.

«Es un cagón que va por atrás»

El pasado fin de semana, Roni Kaplan cargó duramente contra Pablo Iglesias, definiéndole como un «cagón» y un «antisemita recalcitrante» por sus múltiples ataques a Israel. El ex líder de Podemos, ahora presentador en Canal Red, se refirió al ejército militar de Israel como un «Ejército genocida». Kaplan arremetió contra Iglesias en redes sociales y recordó los atentados de Hamás contra Israel que se produjeron hace un año y que dejaron más de 1.200 muertos y más de 250 rehenes.

«Cuesta creer que una parte de España esté tan enferma como para seguir a un antisemita recalcitrante», empezó diciendo Kaplan sobre el ex vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez y ex ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Para Kaplan, la forma de pensar de Iglesias «está basada en una aberración determinada del marxismo y una aberración determinada del post modernismo y en ese sentido es un progresista ortodoxo (si bien su progresismo es al progreso como el carterista es a la cartera)», señaló.

Estimada Irene, si sos feminista, porqué no levantaste una bendera por las mujeres israelíes violadas el 7-10? Y si realmente crees en la libertad de expresión, porque apoyas a teocracias y a radicalismos islámicos frente a la democracia israelí? Tú sos experta en juzgar al… — Roni Kaplan (@CapitanKaplan) October 7, 2024

Además, el capitán israelí cargó contra iglesias afirmando que «su lenguaje corporal en las entrevistas es agresivo, de alguien lleno de sospecha, alguien sin curiosidad intelectual, una persona dogmática». «Avergüenza a los demás, hace shaming (burlas), lincha a gente digitalmente. Los elementos culturales que propaga transforma a la sociedad española en una sociedad de bandos políticos y no de posturas políticas», lamentó Kaplan.

El portavoz del Ejército israelí criticó que Pablo Iglesias hablase de «genocidio» de Israel, usando «una palabra que fue adoptada para describir el asesinato de 6 millones de judíos durante la Shoa -holocausto-, que representaban más del 33% del pueblo judío (en parte en hornos crematorios y como parte de la Solución Final para el Pueblo Judío adoptada por las SS en la conferencia de Wannsee)». Kaplan rechazó el empleo de dicho término para describir «la muerte, lamentada profunda y públicamente por Israel, de algo menos del 1% de los civiles en Gaza, según números del propio Hamás».