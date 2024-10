El portavoz del Ejército de Israel define a Pablo Iglesias como «cagón» y «antisemita recalcitrante»

El portavoz del Ejército de Israel, Roni Kaplan, ha definido al ex líder de Podemos y ex vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, como un «cagón» y un «antisemita recalcitrante». En respuesta a los ataques que ha recibido del ex eurodiputado morado y su Canal Red, que se ha referido al militar como representante de un «Ejército genocida», Kaplan ha arremetido contra Iglesias en redes sociales. Este lunes es el primer aniversario de los atentados de Hamás contra Israel del 7-O de 2023, que dejaron más de 1.200 muertos y más de 250 rehenes.

«Cuesta creer que una parte de España esté tan enferma como para seguir a un antisemita recalcitrante», empieza diciendo Kaplan sobre el ex vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez y ex ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Para Kaplan, la forma de pensar de Iglesias «está basada en una aberración determinada del marxismo y una aberración determinada del post modernismo y en ese sentido es un progresista ortodoxo (si bien su progresismo es al progreso como el carterista es a la cartera)», señala.

Asimismo, el capitán israelí afirma sobre Iglesias, ahora presentador de su sitio propagandístico Canal Red, que «su lenguaje corporal en las entrevistas es agresivo, de alguien lleno de sospecha, alguien sin curiosidad intelectual, una persona dogmática». «Avergüenza a los demás, hace shaming (burlas), lincha a gente digitalmente. Los elementos culturales que propaga transforma a la sociedad española en una sociedad de bandos políticos y no de posturas políticas», denuncia Kaplan.

El portavoz del Ejército israelí critica que Pablo Iglesias hable de «genocidio» de Israel, usando «una palabra que fue adoptada para describir el asesinato de 6 millones de judíos durante la Shoa -holocausto-, que representaban más del 33% del pueblo judío (en parte en hornos crematorios y como parte de la Solución Final para el Pueblo Judío adoptada por las SS en la conferencia de Wannsee)». Kaplan rechaza el empleo de dicho término para describir «la muerte, lamentada profunda y públicamente por Israel, de algo menos del 1% de los civiles en Gaza, según números del propio Hamás».

Violaciones de mujeres

Además, el militar se detiene en la actitud de los grupos de feministas en España ante el asesinato y las violaciones de mujeres israelíes a manos de los terroristas de Hamás. «El 7-10 hubo violaciones a mujeres, 1.500 denuncias por violencia sexual. En el diccionario de los terroristas en árabe estaba traducido por escrito ‘bájate lo pantalones’ para cuando se queden solos con una mujer», indica Kaplan. Y se pregunta: «¿Pablo Iglesias lo denunció? ¿Los grupos de feministas españolas?», recalca.

Iglesias participó en la pasada campaña de las elecciones europeas en apoyo de su pareja, la ex ministra de Igualdad Irene Montero, que se convirtió en eurodiputada. En el mitin de cierre de campaña, el cofundador de Podemos dijo haber enarbolado en el Ejecutivo la bandera palestina y empleó el lema antisemita «(Palestina libre), desde el río hasta el mar».

«Para él no hay lógica, no hay demostraciones, no hay razonamientos justificativos, hay solo ‘fuertes’ y ‘débiles’ en el sentido marxista, y aplica estas categorías de forma universal, asumiendo que la naturaleza humana del islamista radical yihadista, que mata, mutila, decapita, viola y masacra en nombre de Alá, es idéntica a la del vecino, la vecina y le vecine (sic) en su barrio en Madrid o donde viva», dice Kaplan sobre Pablo Iglesias.

Cuesta creer que una parte de #España esté tan enferma como para seguir a un antisemita recalcitrante como @PabloIglesias. Lo he escuchado con profundidad en algunas de sus intervenciones, y estas son mis conclusiones: Su forma de pensar está basada en una aberración… — Roni Kaplan (@CapitanKaplan) October 5, 2024

En este contexto, el capitán israelí llama a Iglesias «portavoz del islam radical, no solo porque seguramente lo financien, sino porque al igual que ellos (yihadistas) no tiene más preguntas, sino que tiene solo respuestas». «Los extremos de la derecha y la izquierda se unen en su absolutismo, su ausencia de dudas y su falta de curiosidad. Su sensatez intelectual es un mal chiste», añade sobre el ex ministro.

Junto a ello, cuestiona también que siendo Iglesias «profesor asociado de una universidad que se conoce como seria [por la Universidad Complutense de Madrid], no haya leído un paper de conflictos desde un enfoque comparativo, y sea tan dogmático respecto a Israel».

La «ruta del dinero»

En el mismo mensaje, Kaplan explica que pese a haber sido Iglesias vicepresidente segundo del Gobierno de España, con Pedro Sánchez al frente, «no tenía idea de la existencia de este individuo hasta hace un par de días, cuando me contaron que hace programas sobre mí sin pedir mis posiciones (otra de las aberraciones de parte del periodismo español)», comenta.

«Es de esos tipos que clavan cuchillos por la espalda, y no tienen la integridad periodística ni intelectual para pedir una respuesta al sujeto que están atacando, cometiendo por definición falacias de tipo ad hominem. No es sólo una antisemita recalcitrante, sino que es un cagón que va por detrás, como hará con todos sus camaradas y amigos a lo largo de su carrera seguramente», sentencia Kaplan sobre Iglesias, conocido por haber purgado en Podemos a antiguos fieles como Íñigo Errejón, hoy portavoz de Sumar en el Congreso.

Igualmente, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para medios hispanohablantes le dice a Pablo Iglesias que sin haber «viajado lo suficiente a las cloacas españolas en las que te mueves, eres uno de los principales exponentes del antisemitismo en España». Y recalca: «No digo esto en nombre de mi ejército, sino en el mío propio, yo solito me enfrento a todos estos tipejos inflados de ego».

Para terminar, Kaplan insta a la prensa a «analizar de donde vienen los fondos con los que se mueve» Pablo Iglesias, a investigar «la ruta del dinero con énfasis en Irán y Qatar». «Si intentan agredirme, vean en este tipejo y sus financiadores los que pueden estar detrás, por dejar demostrado en estas líneas sus contradicciones y su incompetencia», concluye el militar.