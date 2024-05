La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha negado a pedir perdón por haber mandado «¡a la mierda!» a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, según denuncian los populares. La también líder de Sumar se ha justificado diciendo que «invoca a Labordeta en un momento en el que es insoportable el comportamiento de los políticos». Díaz aludía a José Antonio Labordeta, ex diputado de la Chunta Aragonesista entre 2000 y 2008, quien mandó «¡a la mierda!» a los representantes del PP por interrumpirlo durante su discurso desde la tribuna de oradores de la Cámara Baja.

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha argumentado que su expresión venía «después de toda la sarta de insultos, improperios y acusaciones gravísimas que recibió no sólo el presidente del Gobierno, sino el Gobierno de España al completo».

En todo caso, la ministra de Trabajo ha admitido que pronunció esas palabras: «Dije a la mierda como una expresión de se acabó y ya está». «Sí, lo he hecho, y lo he reconocido y además como esa expresión de se acabó», ha añadido.

La líder de la formación que comparte Gobierno con el PSOE ha aprovechado para criticar el discurso de la oposición: «Lo que escuchamos ayer es cuando menos bastante inaguantable». Concretamente, Díaz ha señalado que «en una pregunta» parlamentaria que le realizó el diputado del PP, Jaime de Olano. La líder de Sumar ha indicado que le cuestionaba sobre «una materia tan importante como la desigualdad en España». «El insulto más ligero que he recibido ha sido genocida», ha criticado.

«Dije ‘A la mierda’ como una expresión de ‘se acabó’. Invoqué a Labordeta en un día en el que la actitud de algunos políticos estaba siendo insoportable.» 📺 @Yolanda_Diaz_ en @miradacriticat5 pic.twitter.com/aJVbBgEE1g — Sumar (@sumar) May 30, 2024

Por esta razón, la ministra de Trabajo ha subrayado en una entrevista en Telecinco la importancia de «invocar a Labordeta en un momento en el que es insoportable el comportamiento de los políticos». «Lo he hecho y no comparto nada de la estrategia del PP», ha espetado Díaz. Y es que, en opinión de la vicepresidenta segunda, no ha dicho «¡a la mierda!» al PP, «sino al presidente del Gobierno cuando termina su intervención». «¿Usted cree que es algo mal decirle al presidente del Gobierno, no a la oposición, que a la mierda?», se ha cuestionado Díaz.

«No es mi manera de ser, jamás le diría a un adversario político nada», ha argumentado la líder de Sumar. En todo caso, ha expresado que si se hubiera «excedido», sí que «habría pedido disculpas». Sin embargo, ha incidido en que no se refería «a los adversarios políticos».

«El señor Bendodo mintió porque dijo que les mandé a la mierda a ellos» , ha puntualizado Díaz. La ministra de Trabajo se refería a la intervención del vicesecretario general de política autonómica y municipal y análisis electoral del PP, Elías Bendodo, en el Congreso este miércoles, después de las palabras de la vicepresidenta segunda.

Bendodo parafraseó a Díaz diciendo «¡a la mierda todos!». «Esto no lo he dicho yo, esto lo ha dicho la vicepresidenta del Gobierno esta mañana mientras el líder de la oposición contestaba al presidente del Gobierno», matizó el dirigente popular.

«Qué nivel, qué vergüenza, qué bochorno», manifestó el ex consejero de la Junta de Andalucía. «En un gobierno serio, una vicepresidenta, por menos, dimitiría», le reprochó el vicesecretario general de política autonómica y municipal y análisis electoral del PP a Yolanda Díaz.

Sin embargo, la líder de Sumar ha apelado a «las imágenes y la grabación» para demostrar que, a pesar de la acusación de Bendodo, su expresión «no era así». «El señor Bendodo debería decir que mintió y que no es correcto», le ha exigido. «Si me hubiera excedido, habría pedido disculpas», ha vuelto a puntualizar.