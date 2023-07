El nº 2 de Yolanda Díaz golpea con el micro a una reportera de OKDIARIO por no gustarle su pregunta

El número dos de Yolanda Díaz en las listas de Sumar para las próximas elecciones generales, Agustín Santos Maraver, ha golpeado este martes con el micrófono de OKDIARIO a una reportera de este medio que se encontraba en la calle haciendo su trabajo. La periodista Irene Tabera le preguntó con absoluta corrección sobre los llamativos pisos de lujo que tiene en propiedad este candidato comunista. La pregunta le incomodó al extremo de coger la mano y el micro de la reportera de OKDIARIO, y empujarlo hacia ella de forma airada, lo que provocó un golpe en el rostro. Santos Maraver, que es diplomático de carrera, antes de dar el salto a la política profesional como candidato fue embajador de España ante Naciones Unidas, en Nueva York.

La periodista de OKDIARIO acudió a un debate político que tenía lugar este miércoles en el Espacio Rastro, situado en el número 5 de la madrileña calle de San Cayetano. Agustín Santos participó representando a Sumar. Los organizadores del evento habían enviado una convocatoria previa en la que convocaban a los medios y anunciaron que los tres participantes, entre ellos Santos Maraver, harían declaraciones a los periodistas.

Ya allí se produjo el primer desdén hacia los informadores por parte del número 2 de Yolanda Díaz. En el turno de preguntas, y al ver el micrófono de OKDIARIO, Agustín Santos optó por no hacer ninguna declaración, lo que irritó al resto de informadores que habían acudido. Su jefa de prensa fue la encargada de formalizar el desplante bajo la excusa de que no tenían tiempo. Sorprendente argumento si se tiene en cuenta que el candidato de Sumar fue derecho al ágape que se servía. Dio buena de las viandas, de las que disfrutó durante amplio espacio de tiempo ante el malestar de los periodistas, que no entendían el desprecio hacia los medios de comunicación.

OKDIARIO no se dio por satisfecho con la maniobra de distracción de Santos Maraver y persistió en pedirle explicaciones. La periodista esperó respetuosamente a que el número dos de Sumar terminara de degustar los canapés y, cuando él salió del local, ya en la calle, se acercó educadamente a Santos Maraver, como demuestra el vídeo que acompaña esta noticia.

Altivo y sin disculparse

El candidato comunista no dio lugar a respuesta alguna. Sólo dio tiempo a que la periodista de OKDIARIO le hiciera una pregunta, que no contestó. De forma visiblemente molesta, Santos Maraver se negó a explicar su doble condición de acaudalado propietario inmobiliario y candidato de un partido que contemporiza la okupación y censura la acumulación de propiedades por parte de tenedores de vivienda. Él tiene dos frente al Palacio Real y un chalé de lujo en Menorca.

Ante la pregunta, el número dos de Yolanda Díaz agarró la mano y el micro de la reportera y lo retiró con vigor. Eso sí, acompañando el desagradable gesto con un «muchas gracias».

La escena que protagonizó este martes contra la periodista de OKDIARIO fue presenciada por quienes acompañaban al candidato comunista. Lejos de calmarle, le arroparon increpando a Irene Tabera. Una de las mujeres que iban con el número dos de Sumar, que presume de feminismo, se despachó con un «qué barbaridad, cómo sois». Todo ello mientras dedicaba a la periodista una sarcástica sonrisa a la par que Santos Maraver se empleaba contra el micrófono ante el estupor de la reportera.

En vez de disculparse o de interesarse mínimamente por la periodista tras el manotazo que le había propinado, Agustín Santos Maraver se marchó altivo por la calle y, tras subir la ligera cuesta de esta vía, se dio la vuelta y miró fijamente y de forma desafiante a la reportera de OKDIARIO.

Vuelos

Este alto diplomático tan maleducado con la prensa es la gran apuesta de Yolanda Díaz en las listas de Sumar. Según informó OKDIARIO, Santos Maraver se empadronó en Baleares para pagar menos por los billetes de avión a pesar de ganar un sueldo anual de 209.514 euros (con 13 trienios incluidos), además de disponer de casa pagada y chófer en Nueva York.

En concreto, Santos Maraver recibió subvenciones por volar a Menorca en avión de 61,86 euros, 73,50 euros y 31,13 euros. Cantidades ridículas para su abultado sueldo, pero a las que tiene derecho por tener su residencia en Menorca.

Su mujer, María Dolores Rivera Menéndez, recibió las mismas subvenciones en los mismos días, con la excepción que en su caso la primera fue de 79,86 euros. Ambos residían habitualmente en Nueva York y aunque tienen casa en Madrid eran residentes en Baleares, al menos en 2022, y por tanto, recibían subvenciones a los vuelos.

Enchufes

También cabe reseñar que su esposa fue colocada a dedo en oficinas diplomáticas dirigidas por él. Agustín Santos Maraver la colocó en en tres delegaciones diplomáticas en las que estaba él: Canberra, Perpiñán y Nueva York, donde ambos disfrutaron de generosos sueldos públicos que poco se parecen a los trabajadores de la clase obrera a quienes dicen representar.