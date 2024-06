Yolanda Díaz, líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, ha mostrado su cansancio ante el último golpe de efecto de Pedro Sánchez con una nueva carta a la ciudadanía con motivo de conocerse este martes, que ha citado citar como imputada el 5 de julio a su mujer Begoña Gómez: «No va de cartas, a la derecha se le para con hechos. A la derecha se le para con hechos. Gobernando más y mejor».

En su respuesta a Sánchez, la líder de Sumar ha señalado que hay que responder «subiendo salarios, bajando alquileres, creando una prestación por crianza y reduciendo la jornada laboral. Éste es el camino», ha escrito la líder de Sumar en redes sociales, poco más de una hora después de la misiva de Pedro Sánchez, en la que ha atacado a la decisión del juez, al considerar que «resulta extraño» que la citación se produzca «sólo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo».

Este mensaje en redes sociales se produce después de que en las últimas semanas se haya puesto de manifiesto la poca sintonía entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, cuyo partido, Sumar, apenas sacará cuatro escaños en las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebran en España este domingo 9 de junio, frente a los 20, que los sondeos apuntan para el PSOE.

Como se ha indicado con anterioridad, Yolanda Díaz ha aprovechado para intentar sacar pecho con su agenda política: «Subiendo salarios, bajando alquileres, creando una prestación por crianza y reduciendo la jornada laboral. Éste es el camino», ha señalado Díaz, la cual está además cada vez más arrinconada en su propio partido.

Yolanda Díaz se ha pronunciado en redes sociales después de haber reclamado concentrar el voto en la izquierda en Sumar, en un mitin en Gijón, para las elecciones europeas, dado que, a su juicio, es la forma de que el PSOE asuma avances que inicialmente no quiere, y ha avanzado que después del verano emprenderá la reforma del despido en España. En su intervención, Díaz ha ironizado con que no hace falta casi decir nada para pedir el voto a Sumar, dado que su formación pone sobre la mesa «hechos» y no «palabras» con su gestión.

No va de cartas. A la derecha se le para con hechos. Gobernando más y mejor. Subiendo salarios, bajando alquileres, creando una prestacion por crianza y reduciendo la jornada laboral. Este es el camino. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) June 4, 2024

La propia Díaz ha reconocido que tiene «diferencias» con el PSOE y que, por resistencias de su socio, ha «costado mucho» incluir diversas medidas de justicia social como la reforma del subsidio por desempleo.

La cesión de poder de Díaz se ha puesto de manifiesto en diferentes ocasiones, marcándose en rojo las elecciones gallegas, donde no consiguieron ningún representante en el Parlamento de la Galicia natal de Díaz. Desde esa cita electoral, Sumar ha mostrado de forma paulatina durante este año que pierde fuerza no sólo en las urnas, sino también a la hora de mostrar su músculo a Pedro Sánchez.

Nueva carta a la ciudadanía. pic.twitter.com/kyubn3DAII — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 4, 2024

Hace días Yolanda Díaz tuvo que elevar el tono contra Pedro Sánchez después de haber reconocido que se había enterado «por un medio de comunicación» de la partida de más de 1.000 millones de euros de ayuda para armamento para Ucrania, una decisión que fue calificada como «muy grave», acusando al PSOE de «falta de lealtad» y «actuar en solitario». Sumar ha culpado al PSOE de un comportarse con «total opacidad» ante el asunto y «falta de transparencia», mientras han demandado que la decisión se hubiera debatido en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, este compromiso con el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski se encuentra dentro de la política de Pedro Sánchez de equilibrios e intercambios, según han confirmado fuentes de Defensa a OKDIARIO, después de haber desairado al presidente Joe Biden al haber reconocido el Estado de Palestina de forma unilateral sin contar con los tiempos de Washington y la Unión Europea.

Precisamente, la cuestión de Palestina también ha servido para escenificar la escalada de tensiones entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, ya que Sánchez ha ordenado no defenderla ante las críticas del Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, después del vídeo en Díaz en el que asumía las proclamas de los terroristas de Hamás pidiendo una Palestina «desde el río hasta el mar», frase que utilizan los palestinos para llamar a la erradicación de Israel.