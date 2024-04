Colau y Urtasun aprovecharán el resultado de las elecciones catalanas para arrinconar a Díaz en Sumar

El liderazgo de Yolanda Díaz en Sumar está cada día más en entredicho. Aunque en el partido rosa dicen haber salvado los muebles en el País Vasco, logrando un único diputado y dejando sin escaño a Podemos, la realidad es que el artefacto político que se inventó la vicepresidenta segunda del Gobierno hace agua. Y los que le apoyaron en su vuelo en solitario, como Izquierda Unida, Ada Colau o Ernest Urtasun, ya preparan el terreno para arrinconar a la líder de Sumar y restarle poder orgánico. En este pulso interno cuentan también con la simpatía de Más Madrid.

El resultado de las próximas elecciones catalanas, en las que los Comuns se presentan en solitario y sin demasiada presencia de Yolanda Díaz ni de Sumar en la campaña, será clave en la nueva reorganización de este espacio político. Un buen resultado de la candidatura de Jessica Albiach reforzará a la marca catalana en un grupo parlamentario en el que, tras la salida de Podemos, los de Colau son los más fuertes. Y aunque hasta ahora no se han aprovechado de ello, creen que «ya toca hacer valer nuestros votos» en el seno del grupo parlamentario confederal que capitanea Íñigo Errejón.

Aunque Colau, en la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona, dirige todos los movimientos soterrados de su formación para ganar peso en la gestión diaria de Sumar, es el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el que los ejecuta. El diputado catalán, muy cercano a Izquierda Unida -por su pasado en Iniciativa per Catalunya-, cuenta con cada vez más adeptos entre los procedentes de IU e incluso en las filas del PSOE, sus socios en el Gobierno. Fuentes socialistas aseguran a OKDIARIO que «hay más relación entre el presidente y los ministros con Urtasun que con Díaz».

Tras los malos resultados en Galicia, en los que Sumar no logró ni un escaño, y los tímidos resultados en el País Vasco, Izquierda Unida ha denunciado en las últimas horas que la propuesta de la que forman parte no logra aglutinar a la izquierda alternativa. En su opinión, la división con Podemos implica la pérdida de votos y escaños. Aunque el partido dirigido hasta hace bien poco por el ex ministro Alberto Garzón no renunciará al número cuatro en las listas de Sumar para las elecciones europeas -lo que prácticamente les garantiza un eurodiputado-, sí se replanteará a posteriori su participación en el proyecto.

En el entorno de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, que este sábado reunirá a la dirección de Sumar, admiten que la organización de su formación es «compleja por la pluralidad de organizaciones». Una complejidad que, a su vez, es vista como «una de las fortalezas de Sumar». Yolanda Díaz, por ahora, ve difícil un acercamiento de Sumar a Podemos «mientras sus dirigentes sean los que son». Los puentes entre la vicepresidenta y las dos ex ministras podemitas que compartieron Gobierno con ella, Ione Belarra e Irene Montero, están prácticamente rotos. Y las pullas y reproches que se han lanzado mutuamente en los últimos meses «hacen muy complicada una reconciliación».

Entre los diputados de Sumar piden a la dirección de Yolanda Díaz hacer una crítica interna y ser conscientes de que la división con Podemos penaliza electoralmente, dado que el objetivo de este frente amplio es concentrar organizaciones, no perderlas. Las elecciones comportaron que Sumar, con un 3,34% de votos y más de 35.000 papeletas, logró un escaño por Álava que ostentará Jon Hernández, por la cuota de IU. La fractura perjudicó a la izquierda no nacionalista, que en 2020 tenía seis escaños y 70.000 votos que logró entonces la coalición Elkarrekin Podemos.

En el entorno de Yolanda Díaz quitan importancia a las críticas y defienden que Sumar es la «referencia» de todas las personas que quieren una «izquierda confederal fuerte», una vez que Podemos ha quedado como fuerza extraparlamentaria en la mayoría de comunidades autónomas. Aunque en Cataluña, las próximas elecciones previstas en el calendario, el espacio se presenta con la marca de los Comuns, en el partido rosa creen que «vamos a seguir creciendo y obteniendo más representación territorial».