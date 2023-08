Vox mantiene su apoyo a la investidura de Feijóo pero exige «explicaciones» por no cederle un puesto en la Mesa

La cúpula de Vox sigue abierta a apoyar una hipotética investidura de Alberto Núñez Feijóo después de que el partido de Santiago Abascal se quedara fuera de la Mesa del Congreso, este jueves, al no cederle el PP uno de sus puestos. No obstante, en la dirección de Vox afirman también que ese apoyo dependerá de las «explicaciones» que reciban por parte de Génova, y dejan abierta la posibilidad de retirarlo finalmente si no se da marcha atrás en «el cordón sanitario a la tercera fuerza política de este país».

Este jueves, el PP comunicó a Vox que no iba a contribuir a que lograse algún puesto en la Mesa del Congreso, por lo que los 33 diputados del grupo que preside Abascal optaron por votar a su propio candidato para la Presidencia, el diputado Ignacio Gil Lázaro, y no a la aspirante del PP, Cuca Gamarra. La misma situación se reprodujo en la votación de las vicepresidencias.

Sin contacto

Desde lo ocurrido en la Cámara Baja, no ha habido comunicación entre los dos partidos, según aseguran desde Vox. Afirman también que no serán ellos lo que tomen la iniciativa y que se limitarán a esperar la llamada del PP. Los de Abascal exigirán a Feijóo que elija entre «optar por el camino de Murcia, de la autosuficiencia, o por el camino en conjunto como en Aragón, en la Comunidad Valenciana y Baleares», en referencia a los gobiernos autonómicos que han podido conformarse gracias al pacto entre los dos partidos de la derecha.

En Vox descartan, en cualquier caso, que existan nuevas líneas rojas y se reafirman en su intención de llevar acabo un «acto de generosidad y patriotismo» que se sustente en la «recuperación de la neutralidad institucional y la normalidad democrática».

Cabe recordar que Vox ya manifestó su intención de facilitar la investidura de Feijóo sin exigir la entrada en un eventual Gobierno del PP. En un comunicado emitido a principios de este mes, el partido de Abascal advertía del «peligro» que para España supondría la conformación de un Ejecutivo apoyado por «el golpista y prófugo de la Justicia» Carles Puigdemont y la posibilidad de que Sánchez «acceda a un referéndum de autodeterminación y otras cesiones que dinamiten el orden constitucional». «No seremos la excusa de nadie para no avalar un Gobierno que respete los fundamentos de la Constitución (…). España no puede estar en manos de sus enemigos», advertían desde Vox, comprometiendo que sus 33 diputados apoyarían «una mayoría constitucional» en el Congreso que «evite dichas amenazas».

Esta misma mañana, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha advertido a los populares de que ni regalan sus votos ni el PP puede pretender obtener apoyos «a cambio de ofensas». No obstante, ha subrayado que pese a ese gesto de «desprecio y soberbia» y «saltarse el PP la lógica parlamentaria», Vox va a seguir con la «mano tendida» a una investidura de Feijóo.

Como ha publicado OKDIARIO, Feijóo comunicó la decisión a Abascal en el transcurso de una llamada de teléfono minutos antes de iniciar la sesión en el Congreso.

Según Génova, la decisión sobrevino porque, una vez perdida la Presidencia, sólo los cuatro puestos en el órgano rector representarían, para los populares, la victoria electoral que Feijóo tuvo en las urnas el pasado 23J. Se consideró entonces que «ceder un puesto en la Mesa no habría garantizado una mejora en la representación del PP», como ha publicado OKDIARIO, y por ello, tras conocer el apoyo de los independentistas a Francina Armengol, el partido de Núñez Feijóo decidió quedarse con las dos vicepresidencias y las dos secretarías que le pertenecían según los resultados electorales. El escenario habría sido diferente, explican, si Cuca Gamarra hubiese sido elegida presidenta del Congreso.

«Estamos algo perplejos porque no parece que impedir que la tercera fuerza política de España quede fuera de la Mesa del Congreso sea precisamente recuperar la normalidad democrática y la neutralidad de las instituciones», manifestó el líder de Vox, al término de la sesión parlamentaria.