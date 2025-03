El vídeo viral del PP para retratar a la izquierda del 8M: «La manifestación que no verás hoy»

El PP ha ignorado la polémica que generó su vídeo de La isla de las corrupciones -con el que parodió al PSOE con un crossover con La isla de las tentaciones- y ha aprovechado la efeméride del 8M para publicar un nuevo vídeo en la línea del anterior con el que pretende retratar a la izquierda que abandera el feminismo. Conscientes de las ampollas que levantó el clip en el que sacaron a Ábalos, Jésica, Begoña Gómez, Koldo o Armengol, han apostado una vez más por la Inteligencia Artificial para recrear «la manifestación que no vas a ver hoy», como explican dirigiéndose de manera directa a sus seguidores.

La manifestación feminista del 8M producida por el PP arranca con Begoña Gómez a la cabeza, con una camiseta de color morado en la que se puede leer «mujer empoderada» con todo el sarcasmo del mundo. Evidentemente, los populares no se han limitado a apuntar al PSOE, sino que también hacen protagonistas a rostros de Sumar o Podemos, salpicados por los casos de Monedero y Errejón y cómo los habrían silenciado, y que han hecho gala siempre de su talante feminista.

Así, aparecen en primer plano también ex diputados envueltos en escándalos como Juan Carlos Monedero o Íñigo Errejón, el primero sonriendo y dándose golpes de pecho y el segundo sosteniendo un cartel que dice «yo sí te creo».

Destaca, como no podía ser de otra forma, Irene Montero, que lleva en el pecho el exitazo de su ley del sólo sí es sí, al lucir una camiseta en la que se lee «1.400 agresores beneficiados». Su marido Pablo Iglesias forma parte igualmente del elenco protagonista de la manifestación con su camiseta morada, aunque en la suya aparece… Mariló. Cabe recordar que el pantallazo de un chat de WhatsApp de Podemos mostró cómo el ex vicepresidente hizo alusión a la presentadora al escribir: «La azotaría hasta sangrar».

Los cariñosos gestos captados en más de una ocasión entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez también quedan reflejados en el vídeo del 8M del PP, donde la ministra de Trabajo sostiene una pancarta para exhibir que «Pedro es un pibón».

Pero los populares han dejado a los grandes fichajes de la película para cerrar con la traca final: la de Pedro Sánchez junto a su ex número 2 José Luis Ábalos -que previamente aparece diciendo «soy feminista porque soy socialista»- sosteniendo un… catálogo aparentemente de prostitutas, el mismo del que habría elegido a su ex pareja Jésica. El reparto de este particular 8M viene acompañado de una banda sonora en la que se entona «¡y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía!».

En resumen, ésta es «la manifestación que no vas a ver hoy», indica el PP en sus redes sociales, donde no han evitado las referencias a las polémicas del vídeo de La isla de las corrupciones con sorna: «Otro de esos vídeos hechos con IA que sabemos que causan sensación».

Su misiva viene con posdata: «NOTA: Ningún país fue ofendido en la elaboración de este contenido. O eso creemos».