Las víctimas de la okupa de Tenerife entran en su casa destruida: «Liberados tras cuatro años de calvario»

Cuatro años, cientos de miles de euros perdidos por el camino y una auténtica pesadilla que ha quebrado sus vidas es lo que le ha costado a un matrimonio de Tenerife echar a la okupa y estafadora que, primero, les vendió la casa e, inmediatamente después, se atrincheró en ella utilizando a menores de acogida para retrasar su desahucio.

Este jueves, por fin, con la intervención judicial y con lágrimas de emoción en sus ojos, José y su esposa Charo pudieron tomar posesión de su casa. Eso sí, destrozada. OKDIARIO fue testigo del emotivo momento, después de que el empeño de estos damnificados lograran vencer la larga, cara y tortuosa batalla judicial a que su particular okupa, A.R.V., los ha sometido durante cuatro años.

Este periódico destapó el escandaloso caso hace semanas. Marcó un antes y un después. La historia fue replicada por numerosos medios de comunicación, la okupa sintió una presión que hasta entonces no había tenido y el Juzgado de Santa Cruz de Tenerife en el que aguardaba el expediente le dio un empujón que a la postre ha resultado definitivo.

Ayer jueves, los legítimos propietarios entraron, por fin, a la vivienda de sus sueños que durante todos estos años ha sido su tormento vital y económico, porque han tenido que estar pagando la hipoteca y los gastos de una casa okupada por la misma a la que se la compraron. «Se ha hecho realidad nuestro sueño que es, simplemente, tener nuestra casa», aseguró José con brillo en los ojos en una entrevista con OKDIARIO.

Emocionante

El lanzamiento judicial se efectuó a las 11 de la mañana de este jueves. El matrimonio canario aguardaba con impaciencia la llegada del funcionario judicial junto con los agentes de la Policía Nacional que iban a ejecutar la orden. El funcionario del juzgado, sentencia en mano, acompañó a la pareja hasta la puerta del piso para dar cumplimiento a la orden judicial.

Un cerrajero se encargó de abrir la vivienda. La operación fue sencilla, porque la okupa había reventado la cerradura en diversas ocasiones. También había inutilizado los candados y retirado la verja que protegía la puerta. Así, con un simple golpe, el cerrajero pudo abrir la casa, cambió el bombín y le entregó las llaves a José que, con entusiasmo, comprobó que funcionaba la nueva cerradura.

Dentro de la vivienda no había nadie. Tal y como pudo constatar este periódico, A.R.V. acudió el pasado 27 de junio a la casa para llevarse sus objetos personales. La sentencia judicial dictaminaba que todos los enseres que se encontraran en la vivienda el día del lanzamiento serían del legítimo propietario del inmueble, por lo que la okupa decidió retirarlos.

Entre lágrimas y abrazos

De este modo, la pareja canaria ha podido entrar a su casa de Bajamar. Entre lágrimas, abrazos y mucha emoción, ambos dejan atrás lo peor de la pesadilla que estaban viviendo desde hace prácticamente cuatro años. Su familia ha presenciado el lanzamiento desde el otro lado de la montaña siendo así testigos de cómo José y Charo ya pueden disfrutar de las increíbles vistas al Atlántico de su piso en Tenerife. Eso sí, tras un enorme coste a sus espaldas, emocional y monetario.

Tras las labores de cerrajería, técnicos instaladores de fibra óptica instalaron una alarma antiokupas. También han puesto cámaras de vigilancia antivandálicas, de modo que cualquier acceso a la vivienda va a estar ahora monitorizada por seguridad. «La casa está ahora acorazada», explica José, su propietario, en una entrevista con OKDIARIO.

Destrozada

La vivienda se encontraba en un estado lamentable. Sin puertas y con ventanas arrancadas. Una gran chimenea destrozada a martillazos se ubicaba en el medio del salón. La nevera contenía alimentos podridos y un reguero de un líquido sospechoso salía de este frigorífico.

Las habitaciones también estaban arruinadas. Muebles destrozados, enchufes arrancados y armarios rotos es lo que se ha podido apreciar en las dos habitaciones que tiene la vivienda. La cristalera desde la que se ve el mar de la casa acumulaba residuos, y en el interior había también un sofá con su tapicería destrozada.

También el baño se encontraba en estado deplorable. Sin lavabo, sin bidé y sin agua corriente. Llama la atención como alguien haya podido habitar este lugar en esas condiciones. Más aún teniendo en cuenta que tenía a su cargo a un menor, porque recurría a la estratagema de tener menores marroquíes en acogida para, así, blindarse y entorpecer el desahucio.

En cuanto a los enseres encontrados en el piso, se han visto ropa usada, juguetes rotos y maletas sin ruedas. Desorden y suciedad acumuladas por esta okupa de Tenerife. También se han hallado restos de colillas y numerosa basura acumulada en cada resquicio de los 80 metros cuadrados que tiene la vivienda.

Tal y como ha podido conocer OKDIARIO, los propietarios reformarán la vivienda. Así que más costes a sumar al reguero de gastos que llevan acumulados y que han lastrado la vida de la familia en todos estos años. Un albañil ya ha comenzado a retirar los objetos de los okupas para comenzar a reformar la casa. El matrimonio tinerfeño ya tiene un proyecto sobre plano para poder habitar la vivienda. «La vamos a tirar entera», asegura José.

Embrollo

José y Charo han tardado casi cuatro años en recuperar su casa. La pareja decidió utilizar los cauces legales y la lentitud de la Justicia ha hecho que se dilatara el tiempo para poder recuperar el inmueble. Fueron víctimas de un colmo de okupación: la usurpadora fue quien les vendió la vivienda. Nada más cobrar por la compraventa, ella se atrincheró.

Ambos compraron la casa hace casi cuatro años. Lo hicieron tras una tasación que valoró la vivienda en 140.000 euros. Era la casa de sus sueños y decidieron comprarla. La vendedora le pidió unas semanas de margen para dejar el piso, pero era mentira: acababa de iniciar su okupación. A base de interponer continuos recursos, denuncias falsas e incluso con coacciones, esta okupa de Tenerife consiguió estar casi cuatro años en el piso de Bajamar, mientras José y Charo tenían que pagar puntualmente la hipoteca y todos los gastos de consumos la vivienda. Una estafa en toda regla que este jueves llegó a su fin.

Delincuente

Lejos de ser una inquilina vulnerable, esta okupa era una delincuente en toda regla. Sobre ella existe una sentencia condenatoria por suposición de parto y por falsedad documental: sustrajo un bebé a una madre adolescente en un hospital de Tenerife. Los hechos se remontan a 1994, cuando la okupa se quedó con un menor falsificando su partida de nacimiento. Para el pequeño empezó otro calvario. OKDIARIO ha podido hablar con él y asegura que fue maltratado por ella durante los años que convivieron. Prueba de ello fue que, cuando el menor tenía 15 años, Fiscalía de Menores se lo retiró a esta okupa de Tenerife.

Ahora cuenta con otro niño a su cargo. Se trata de un menor de origen marroquí, de seis años, con el que ha conseguido estafar a una pareja prometiéndoles que se lo iba a dar en adopción mientras ellos le pagaban la manutención del pequeño. Pero no fue así. Tras transferirle miles de euros y acompañarla a Marruecos para traerse a un niño robado, A.R.V. ha desaparecido con el menor.

Las últimas investigaciones que ha hecho este periódico ubican a la okupa de Tenerife y al niño en Almería. Se lo llevó en cuanto el foco mediático se puso sobre ella. Los dos cogieron un barco rumbo a la Península y dejaron la vivienda de Tenerife en manos de unos nuevos okupas. Cabe destacar que A.R.V. ha sido denunciada ante los Servicios Sociales y la Fiscalía de Menores por las condiciones en las que se encuentra el menor que tiene a su cargo en régimen de kafala, la figura de protección en acogimiento temporal que rige en la tradición islámica.

La traspasó a otros okupas

Tras su fuga de la isla, OKDIARIO acudió a la vivienda que okupaba y pudo hablar con los nuevos usurpadores, que optaron por irse. Eran tres jóvenes con un perro que decían que habían obtenido las llaves pagando 300 euros a un hombre en Santa Cruz de Tenerife. Una verdadera mafia de okupación.

Para justificar el allanamiento de la morada, la chica explicó a este periódico que no tenía casa, que no podía trabajar y que siempre había vivido de okupa. Pero estaban acorralados. La fecha de lanzamiento era el 29 de junio de 2023 y así ha sido. José y Charo ya han podido entrar a su casa. «Estoy liberado, ha sido un calvario muy duro, pero lo hemos conseguido», explica José con las llaves de la vivienda en su bolsillo, tras dar por terminada una pesadilla que siguen sufriendo muchos españoles, a los que la legislación no les da amparo rápido y eficaz.