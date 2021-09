«Me llamo Elisa Pizarro tengo 58 años y tengo tres hijos pero ya vivo sola. El paro se me agotó. No tengo ahorros. La calefacción hace muchísimo que no la enciendo. A medida que pasa el día y luego la noche hace muchísimo frío». Así se quejaba una vecina de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en el programa Salvados. Junto a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, esta señora criticaba a las empresas eléctricas y al Gobierno del Partido Popular por permitir una subida del precio de la luz. Ahora, con la energía el doble de cara, comprobamos que entró en la dirección de Podemos en su municipio y en sus constantes publicaciones en redes sociales no hace ahora ni una alusión a la pobreza energética que criticó furibundamente en 2015.

Elisa mostraba entonces con pesar el drama de tener dificultades para pagar la luz. «Durante el día no se enciende la luz en mi casa. Luego, cuando a las 5 o las 6 de la tarde enciendo la del comedor, que es de bajo consumo. A veces cuando vienen mis hijos encendemos la del comedor, que son halógenas y esas son de alto lujo. Sólo las entiendo cada 15 días un rato a la hora de comer», relataba.

Ahora, en conversación telefónica con OKDIARIO, admite que entró en Podemos un año después del programa. Tras unas primarias fue fichada para la dirección local del partido en Hospitalet. Explica que tiene afinidad con los postulados del partido fundado por Pablo Iglesias pero que entiende que sus ministros no pueden hacer mucho. «Nos gobiernan los oligarcas y los jueces. Es una pena. Hay gente con ganas de resolver el problema pero sin poder y al revés», critica. Esgrime, no obstante, que no se siente «defraudada» por el partido de los círculos.

Dice que ahora tiene 64 años y en lo personal vive una situación peor. «Estoy al borde del desahucio», lamenta esta mujer que, dice, prefiere el activismo a la política institucional. «Nos crean la necesidad de vivir con luz pero luego no podemos pagarla. Es una vergüenza», agrega.

Críticas a PP, Vox y Cs

Sus redes sociales está plagado de mensajes afines a Podemos. Carga contra Partido Popular por ser «organización criminal», a Santiago Abascal (Vox) le dedica el lema «macho analfabeto» e igualmente también publica memes para ridiculizar a Inés Arrimadas (Ciudadanos). Del mismo modo, comparte imágenes de crítica a la Familia Real.

También lanzaba sus pullas a Adriana Lastra y Pedro Sánchez: «¿Dirección, señor secretario?»; «Sigue todo recto y cuando no nos vea nadie a la derecha». Del mismo modo, critica al hoy presidente del Gobierno con un meme titulado «Sanchinflas». Por el contrario, sigue a Podemos y aplaude los mensajes de los morados.

República

Ahora, Elisa Pizarro centra sus mensajes en pedir la república en línea con el «horizonte republicano» que reclama Podemos, un referéndum en Cataluña o la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el sistema actual que critica el Partido Popular.

Ni una palabra sobre la subida del precio de la luz. Esta vecina anónima, que luego dio el salto a la política local, a pesar de que en su día puso rostro a la pobreza energética, hoy ni rastro en sus mensajes diarios a sus cientos de seguidores en la Red sobre este tema. Prefiere no volver a convertirse en figura pública porque recibió «muchas críticas» en su vecindario tras el programa.

El programa de Salvados sirvió para erosionar la imagen del Gobierno de Mariano Rajoy. Se invitó a la casa particular de Elisa al entonces ministro de Industria, Energía y Turismo. No obstante, José Manuel Soria declinó la invitación y recibió a Jordi Évole en su despacho. Allí tuvo que escuchar el testimonio de ciudadana elegida como muestra. El ministro a continuación resaltó que gracias a las políticas del PP se estaba recuperando el empleo que hace posible que hogares como el de la protagonista del reportaje tuviera ingresos fijos. Sin embargo, la última palabra fue para la vecina catalana que replicó: «¿Por qué tengo que elegir entre pagar la luz o comer?».