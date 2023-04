El ex ministro de Exteriores y ex portavoz del Gobierno Josep Piqué (Vilanova i la Geltrú, 1955), fallecido este jueves a los 68 años en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, dio muestras hasta el final de sus días de una entrega total a los intereses de su país, por el que quería seguir trabajando. Fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo, que lo había incorporado a la nueva fundación del PP, llamada Reformismo21, revelan a OKDIARIO que el ex colaborador de José María Aznar había asumido un último encargo del jefe de la oposición: liderar un grupo de trabajo dentro del think tank para «mejorar la relaciones internacionales de España y ampliar horizontes más allá de Europa».

Así lo explican las fuentes de Génova recordando las intervenciones que hizo Piqué el pasado 17 de marzo en la primera reunión del laboratorio que dirige el economista y abogado Pablo Vázquez. Con un hilo de voz, el ideólogo del catalanismo constitucional tomó la palabra para manifestar que la fundación -germen de ideas para proyectar el gobierno de Feijóo- no podía quedarse en una «visión europeísta» del futuro de España, como planteó Vázquez dentro de los objetivos fundacionales de Reformismo21.

En una aportación enriquecedora, Piqué subrayó en presencia de Feijóo y el resto del «comité de sabios» que el renovado think tank de los populares debía adoptar una «visión global», trazada a medio y largo plazo y encaminada a reforzar los lazos diplomáticos con la comunidad transatlántica y otros actores importantes de la esfera internacional como países de Oriente Medio o China, entre otros.

Reunión de la nueva fundación del PP en la que habló Piqué.

«Ésta fue la última gran encomienda por España que aceptó el ministro», subrayan las fuentes del entorno del líder del PP, apuntando que Piqué accedió a ponerse al frente del grupo de trabajo que se planteó en este ámbito y que tuvo el visto bueno de otros asesores expertos en la materia como el ex embajador de España en Estados Unidos Ramón Gil-Casares y el diplomático Juan Claudio de Ramón, indican las mismas fuentes.

Lamento profundamente la muerte de Josep Piqué. Perdemos a un excelente profesional siempre dispuesto a ayudar a su país, un catalán de cepa, gran español y mejor amigo. Todo mi cariño a Gloria y demás familia. Descanse en paz. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) April 6, 2023

Fue de este modo la segunda vez que Piqué aceptaba un encargo de Feijóo, puesto que, tal y como reveló este miércoles el propio presidente del PP en un artículo periodístico titulado El político que militaba en la concordia, llegó a ofrecerle el puesto de presidente de la fundación y tuvo un ‘sí’ por respuesta, pero sus problemas de salud impidieron su nombramiento. No obstante, Piqué apremió a Feijóo a poner en marcha el laboratorio y le aseguró que le ayudaría en todo lo posible. Como así fue. El político comprometido.

Piqué se marchó, según el adiós que le ha dedicado el líder del PP , como el hombre de Estado que «enseñaba a amar y admirar lo catalán al margen de prejuicios y tópicos». Su esposa, la periodista Gloria Lomana, familiares y amigos se despedirán de él este viernes en el Tanatorio de la M30 de Madrid.