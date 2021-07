El Gobierno sí tiene un plan para «prolongar la vida laboral», pese a los desmentidos del ministro Escrivá. Y así lo recoge el borrador de la reforma de las pensiones al que ha tenido acceso este periódico. Y mientras Isabel Díaz Ayuso intenta proteger al español, seis comunidades del PSOE gastarán 33 millones de euros en arrinconarlo frente a las «lenguas propias». Estas y otras noticias hoy en OKDIARIO.

El Gobierno reconoce en el borrador de reforma de las pensiones su plan para «prolongar la vida laboral»



El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunció el pasado jueves que los baby boomers tendrán que elegir entre cobrar menos pensión o trabajar más. Un día después, el Gobierno le obliga a rectificar y a decir que el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que sustituirá al factor de sostenibilidad, está todavía por definir y que ese recorte no es seguro. Pero lo cierto es que el borrador del texto de la reforma de las pensiones al que tuvo acceso OKDIARIO recogía sin miramientos un propósito del Gobierno: “El de favorecer la prolongación de la vida laboral”. Justo lo que ahora se niega, pero que el ministro admitió esta misma semana.

Seis comunidades del PSOE gastarán 33 millones para arrinconar al español con sus «lenguas propias»



Seis comunidades del PSOE de Pedro Sánchez destinan 33,1 millones de euros de euros al fomento de las «lenguas propias», arrinconando así al español, en sus Presupuestos autonómicos de 2021. En concreto, se trata de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Navarra. Todas ellas comunidades en manos de socialistas que se apoyan en formaciones populistas, nacionalistas y regionalistas para gobernar, cediendo así a sus imposiciones lingüísticas.

Tecnove ataca a OKDIARIO con un mensaje del directivo de una sociedad que comparte sede con las de Bono



Tecnove ha decidido cargar contra OKDIARIO ante sus empleados. Lo ha hecho con un comunicado interno en el que acusa a este diario de divulgar “falsedades” e “información manipulada”. Tal y como ha ido publicando en exclusiva OKDIARIO, Tecnove contrató como vicepresidente al actual director de la Policía, Pardo Piqueras.

La UE avisa: la cepa india tiene «riesgo alto» en los no vacunados por completo, el 61% de los españoles



La UE no ha dejado de insistir en la gravedad de la variante india (delta) del Covid. Mientras Pedro Sánchez devalúa su impacto en España, la oficina europea de control del coronavirus (ECDC) ha advertido en un informe del pasado 23 de junio que la gravedad de esa variante -conocida técnicamente como Delta- es de «riesgo alto» en las personas no vacunadas o en las parcialmente vacunadas. España tiene en estos momentos un total de 18,4 millones de personas con pauta completa, lo que quiere decir que el 38,9% de la población está protegido de una forma eficaz frente a esta variante. El resto, un 61,1%, no.

Moody’s hunde la calificación de Mediapro tras aplazar el pago de 44 millones de deuda en junio



La agencia de calificación financiera norteamericana Moody´s ha rebajado este viernes otro escalón más su nota de la deuda de Mediapro, controlada por el fondo chino Orient Hontai y gestionada por Jaume Roures y Tatxo Benet, después de que la productora no haya pagado los 20 millones de euros de intereses y 24 millones de principal de un préstamo que vencía el 30 de junio.

Los presos de ETA exigen a Sánchez sacar de prisión a 60 terroristas a lo largo de 2021



El colectivo de presos de ETA tiene muy claras sus cifras y así se la planta al Gobierno de Pedro Sánchez: exigen que a lo largo de 2021 sean puestos en libertad un total de 60 terroristas presos. Es el número de etarras que, según interpretan, cumplirán tres cuartas partes de su condena este año y, por tanto, podrán acceder al tercer grado. Además, reclaman la salida a la calle de 19 presos con «enfermedades graves e incurables» y de una veintena más que tienen más de 65 años.