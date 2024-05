Txapote y otros 16 etarras se inventan un «ayuno» en la cárcel para «combatir» contra Israel

El que fuera jefe de los comandos de ETA, Javier García Gaztelu alias Txapote, está dispuesto a ayunar dos días por la causa palestina y contra Israel. Así lo ha prometido el asesino del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco, al que se sumará otra docena de etarras en prisión tal y como ha comunicado la plataforma Palestinarekin Elkartasuna, organizadores de una marcha contra Israel prevista para este sábado 18 de mayo en Pamplona. A esa concentración, con el lema «Combatamos a Israel hasta su desaparición», también han prometido asistir otros 7 etarras que ya se encuentran fuera de prisión.

Una parte importante de los terroristas de ETA que aún cumplen pena de prisión en el País Vasco o Navarra ha manifestado su apoyo a la causa palestina y a las movilizaciones que se preparan para este fin de semana. Y entre los 17 etarras que han firmado en favor de esta marcha y las acciones vinculadas a ella se encuentran los nombres de históricos, asesinos de la banda.

«Los 17 presos políticos vascos que figuran en la siguiente lista se sumarán a la manifestación organizada por la plataforma Solidaridad Palestina el próximo 18 de mayo en Pamplona. Diez de nosotros ayunaremos durante dos días, el 17 y 18 de mayo», señala el documento difundido por la plataforma que organiza la marcha, Palestinarekin Elkartasuna.

A continuación, quedan reflejados los nombres de los presos de ETA -y ex presos- que secundan esta moción: Aitor Cotano Sinde, Beñat Aginagalde Ugartemendia, Dani Pastor Alonso, Dolores López Resina, Fernando Elejalde Tapia, Fernando Garcia Jodra, Garikoitz Etxeberria Goikoetxea, Iñaki Krutxaga Elezkano, Irantzu Gallastegi Sodupe, Jesus Mari Etxeberria Garaikoetxea, Jon Kepa Preciado Izarra, Julen Atxurra Egurrola, Leixuri Gallastegi Sodupe, Mikel San Sebastian Gaztelumendi, Orkaitz Gallastegi Sodupe, Patxi Ruiz Romero, y Javier García Gaztelu.

El escrito de apoyo firmado por 17 etarras.

En esta lista de etarras movilizados contra Israel figuran, por ejemplo, la pareja sentimental de Txapote y cómplice de sus asesinatos, Irantzu Gallastegi Sodupe (alias Amaia), o Iñaki Krutxaga, asesino del que fuera ministro socialista Ernest Lluch.

«Combatamos a Israel»

La manifestación «a favor de la libertad de Palestina», según sus organizadores, tendrá lugar el próximo 18 de mayo en Pamplona con el lema «Palestina libre. Combatamos y desnormalicemos Israel hasta su desaparición».

La movilización se iniciará a las doce y media de la mañana desde la zona conocida como El Bosquecillo para reclamar «el derecho efectivo al retorno de las personas refugiadas, la libertad de los y las presas políticas, y la descolonización de toda Palestina».

Desde la plataforma convocante han considerado «imprescindible» el «derecho de autodefensa del pueblo palestino, desenmascarar la falsa solución de los dos Estados, combatir y desnormalizar Israel hasta su desaparición, confrontar los intereses imperialistas de la Unión Europea, de la OTAN, y de sus Gobiernos y partidos políticos».

Desde la plataforma han señalado en su convocatoria que «asistimos a una de las más atroces ofensivas de la historia: la que está llevando a cabo Israel contra el pueblo palestino, que no comenzó en octubre del 2023 sino que se prolonga por más de 76 años». «La lista de los crímenes y atrocidades sionistas es infinita, y vemos cómo el apoyo generalizado a Palestina y el rechazo al genocidio no están siendo suficientes para cambiar la situación. Pero no podemos caer en la impotencia», han apuntado desde este colectivo que ahora cuenta con apoyo expreso y moral de los restos de la peor ETA.