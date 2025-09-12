Toque de atención de Puigdemont a Sanchez: «Boicotear productos y empresas de Israel es un error»

El ex presidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha salido a la palestra para dar un claro mensaje a su socio y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a su plan anunciado de nueve medidas contra Israel -entre ellas el embargo de armas- por lo que llama «el genocidio en Gaza».

Puigdemont considera un «error» boicotear productos y empresas de Israel por el hecho de ser de este país y cree que el Gobierno de Sánchez debe rectificar lo antes posible.

«Es una decisión grave, que no podemos menospreciar y que nuestros dirigentes se deberían tomar muy seriamente», ha destacado Puidemont en sus redes sociales respecto al boicot del Ejecutivo de Sánchez a Israel.

Este tirón de orejas de Puigdemont a Sánchez se produce después de que el diario israelí Haaretz publicara, a través de una carta que el ministro de Comunicaciones israelí, Shlomo Karhi, ha ordenado a las empresas tecnológicas del país que no asistan a la próxima edición del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, que se celebrará en marzo de 2026.

Según Puigdemont, los que aseguraban que las empresas dejaban Cataluña en 2017 por el 1-O y que siguen «con la misma cantinela, ahora se dedican a asustar inversiones extranjeras».

«Deberán dar explicaciones por haber provocado el boicot en el Mobile World Congress de Barcelona de uno de los países tecnológicamente más avanzados del mundo. Es una decisión grave, que no podemos menospreciar y que nuestros dirigentes deberían tomarse muy en serio», concluye Puigdemont. Recordemos que cargos del PSOE afirmaron que empresas abandonaron Cataluña debido al proceso independentista (procés) entre ellos el ex ministro José Luis Ábalos y el propio Pedro Sánchez.