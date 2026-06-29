La tecnología israelí que el Gobierno se resistía a usar fue clave para extraer los whatsapps entre Getru y Zapatero

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha utilizado el software israelí Cellebrite para extraer los whatsapps entre el ex presidente socialista del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar. Todo ello a pesar de las críticas del Ejecutivo a la tecnología militar y de inteligencia de Israel tras el ataque junto a EEUU contra Irán y el veto al Estado hebreo que suscribió en septiembre la administración socialista por la ofensiva en Gaza.

El último informe de la UDEF ha desvelado el pago a Zapatero de una comisión de 200.000 euros por ejercer su influencia ante las autoridades bolivianas en beneficio de la empresa Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano con presencia en varios países de Sudamérica. La remuneración, según la investigación, habría quedado encubierta mediante contratos de asesoría ficticios.

El Gobierno del país americano condonó a esta empresa una deuda de 107 millones de dólares gracias a la presunta mediación de Zapatero, según la UDEF. Todo ello se pudo probar con, entre otras evidencias, los mensajes extraídos del teléfono de Gertrudis.

Para lograrlo, la Policía Nacional utilizó Cellebrite, el software israelí que permite recuperar incluso mensajes borrados. El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska desembolsó a mediados del año pasado más de dos millones de euros y lo justificó en «la complejidad de los actuales sistemas que utilizan las organizaciones delictivas».

En la memoria de contratación, la cartera justificó que de no comprar este programa, «se produciría una situación insostenible» en su organización. Además, aseguraba que la adquisición «fortalecerá las capacidades de desbloqueos de terminales que cada vez es más requerido por las Unidades». Por otro lado, la Policía Nacional valora que Cellebrite «resulta fundamental para el éxito de cada vez más operaciones» por la «implementación por defecto de soluciones de encriptación en los teléfonos móviles» que tienen todos los ciudadanos.

«Imposible» investigar sin Cellebrite

La documentación de la contratación aseguraba que «dada la complejidad de los actuales sistemas que utilizan las organizaciones delictivas, es prácticamente imposible realizar informes ni investigaciones de calidad suficiente sin la incorporación de los sistemas objeto de contrato», es decir, sin Cellebrite.

Los pliegos ahondaban en que «el análisis de las evidencias digitales y especialmente de teléfonos móviles presentes en las investigaciones supone un reto complejo para nuestra organización». «La necesidad de analizar estos dispositivos está presente de alguna manera u otra en casi todas las investigaciones», sentenciaban.

Cellebrite es un software, de procedencia israelí, que permite recuperar mensajes borrados, desbloquear terminales que se encuentran protegidos por contraseñas o encriptación. Se trata de un problema que Interior calificó como urgente por la «implementación por defecto de soluciones de encriptación en los teléfonos móviles» de cualquier ciudadano, pero especialmente por «la complejidad de los actuales sistemas que utilizan las organizaciones delictivas».

La empresa que se encarga de su distribución en España es OnRetrieval Group. La compañía se promociona en su página web como «el representante / distribuidor oficial de Cellebrite UFED y de otras soluciones de Cellebrite en España y Portugal para la comercialización de sus herramientas (equipos de hardware)». «Su público objetivo es diverso, aunque destacan los cuerpos y fuerzas de seguridad, agencias de inteligencia y empresas de investigación», aclaran, evidenciando que sí que lo comercializan con la administración central.

El Ejecutivo también recurrió a esta empresa para suministrar este software a la Guardia Civil. Sin embargo, en ese caso, lo hicieron a través de un contrato a dedo «negociado sin publicidad». Esto implicaba que no tenían que presentar documentación técnica y, por tanto, no se explicitaba qué software se contrataba o, en su caso, cuáles se dejaban de contratar.