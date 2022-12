Los socios de Sánchez desprecian al Rey y su llamada a respetar la Constitución: «No tiene legitimidad»

Podemos ha aprovechado el mensaje de Navidad de Felipe VI para atacar de nuevo al Rey, al que ha negado «legitimidad democrática» para hablar sobre la crisis institucional provocada por el Gobierno con su asalto al Tribunal Constitucional y las cesiones al independentismo.

El secretario de Horizonte Republicano de Podemos, Rafael Mayoral, ha tachado el discurso de «decepcionante» por, según ha considerado, estar «repleto de vaguedades».

«Hemos visto cómo incluso desde algunos sectores se reclamaba que la jefatura del Estado hablase de la crisis institucional provocada por el Tribunal Constitucional en su interferencia en la actividad del Congreso de los Diputados y de la soberanía popular, pero es que no puede hacerlo por la ausencia de legitimidad democrática», ha subrayado Mayoral.

Aviso del Rey

El Rey, en su tradicional discurso navideño, realizó una férrea defensa de la Constitución, en una alusión evidente a los intentos del Gobierno de erosionar las instituciones y la separación de poderes.

España, dijo Felipe VI, necesita instituciones que «ejerciten sus funciones con colaboración leal, con respeto a la Constitución y a las leyes, y sean un ejemplo de integridad y rectitud», incidiendo en que éste es «un propósito diario» con el que las instituciones deben «estar siempre comprometidas».

El monarca respondía así a la expectación generada en cuanto a si haría llegar algún tipo de mensaje a la clase política tras una semana de tensión a resultas de la supresión del delito de sedición y la rebaja en las penas por malversación y el intento frustrado del Gobierno de modificar las normas para las mayorías en el Tribunal Constitucional.

Asimismo, el Rey ensalzó en su discurso el valor de la Carta Magna que «fruto del diálogo y del entendimiento, representa la unión lograda entre los españoles, como apuesta de futuro, de diversidad y de concordia, para una joven democracia» y cuyos valores sirven de referencia para «seguir encontrando la unión que nos asegura estabilidad, cohesión y progreso».

El jefe del Estado alertó de los tres riesgos que a su juicio amenazan a día de hoy a la democracia en España: «la división», «el deterioro de la convivencia» y «la erosión de las instituciones», y recordó además que

«un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza».

Desde Podemos, Mayoral ha considerado que «en un momento tan grave lo importante es entender que todos los poderes del Estado deben estar sometidos a la soberanía popular» y, en este contexto, en su opinión, «la Monarquía tiene un papel difícil que asumir».

«Aquellos que creemos que la democracia es el gobierno del pueblo no dejamos de ver con sorpresa la situación que está viviendo nuestro país en un momento como éste, que debe afrontarla partiendo de la necesidad de profundizar en la democratización del Estado, y en ese camino es evidente que la Monarquía no va a jugar ningún papel que sea útil para las mayorías sociales», ha subrayado el dirigente de Podemos, en un nuevo desprecio al Rey del partido que comparte Gobierno con Pedro Sánchez.