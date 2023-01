Silencian a Garriga por acusar al Govern de dar empleo a inmigrantes con 340.000 catalanes en paro

El diputado de Vox en el Parlament de Cataluña, Ignacio Garriga, ha sido interrumpido hasta en dos ocasiones por la presidenta de la Cámara en funciones, Alba Vergés, cuando ha acusado al Govern de destinar 19 millones de euros a contratar 630 inmigrantes ilegales mientras que hay más de 340.000 parados de Cataluña.

El dirigente de Vox ha dicho que estas medidas «legitiman el delito, disparan el efecto llamada y utilizan de forma irregular el dinero que han contribuido todos los catalanes». Además ha afirmado que «es un auténtico despropósito desde el punto de vista jurídico, económico y social» y lo ha calificado de «burla».

Entrar ilegalmente en un país está castigado en cualquier código penal del mundo. Financiar la inmigración ilegal y abandonar a tus compatriotas cuando lo están pasando tan mal, es atentar contra el sentido común. En cualquier país del mundo. Y esto no hay censura que lo tape. pic.twitter.com/65sdxmJlkM — VOX 🇪🇸 (@vox_es) January 25, 2023

Ante esto la presidenta en funciones del Parlament ha interrumpido al diputado de la formación verde alegando que estaba «vinculando otra vez la inmigración con la delincuencia» y que el discurso de odio no tiene cabida en el Parlament de Cataluña. «Le doy la oportunidad de retirar estas palabras», le ha ofrecido Vergés.

La respuesta de Garriga a la interrupción ha sido contundente: «No se ha enterado de lo que he dicho porque no he vinculado absolutamente nada. Si me deja continuo», ha dicho el también secretario general de Vox entre protestas de otros diputados independentistas que se encontraban en la Cámara catalana. Tras el primer corte, Garriga, lejos de retractarse, ha repetido su discurso incidiendo en que esta medida a favor de los inmigrantes ilegales y en contra de los trabajadores de Cataluña «legitima el delito y dispara el efecto llamada».

«Señor diputado lo está volviendo a decir, por tanto, continúe. Usted no lo retira nos ha quedado claro», interrumpió de nuevo la presidenta en funciones del Parlament. Después de esta última pausa Garriga se ha dirigido de nuevo al líder del Govern, Pere Aragonés, pidiéndole que tenga conciencia y que deje de hablar de «los servicios públicos y de lo de todos».