Serafín Giraldo: «Marlaska quiere militarizar la policía con una cacicada para no escuchar críticas»

“Marlaska pretende militarizar la policía para no escuchar críticas. Se convertirá en un censor”. Serafín Giraldo, inspector de policía y portavoz de H50, denuncia en LA ANTORCHA de OKDIARIO que el nuevo régimen de incompatibilidades que pretende aprobar el ministro del Interior “es una cacicada” y “un retroceso histórico que anula la libertad de expresión de los policías y cruza las líneas rojas de una democracia”. “Nos convierte en militares”, señala, al prohibirles, entre otras muchas cosas, participar, sin permiso de los jefes políticos del ministerio, en medios de comunicación. “Marlaska establece la censura previa en la policía”, añade.

Serafín Giraldo recuerda que, además, el nuevo régimen de incompatibilidades policiales del ministro “prohíbe militar en partidos políticos a los policías o ejercer la abogacía… o establece unos plazos más largos de incompatibilidades fuera del cuerpo”. Para el portavoz de H50, “una imposición muy peligrosa” que “vulnera nuestros derechos constitucionales”.

Serafín Giraldo dice que “esto es una militarización de la policía. Nos están convirtiendo en algo que no somos. Yo no me visto de militar ni tengo el régimen de la Guardia Civil. Si hubiera querido ser guardia civil, hubiera opositado a la Guardia Civil. Por eso hablo de un retroceso histórico. Yo no visto de verde. Visto de azul”.

El ministro, según Serafín Giraldo, solo quiere “una versión oficial de las cosas”: “Yo no podré estar en este programa o hablar de Ceuta, de Melilla, de los índices de criminalidad, de inmigración, de ocupación… Tendré que pedir permiso a la Dirección General de la Policía para poder estar aquí. Marlaska nos impone la censura previa”.

Serafín Giraldo recuerda que cuando interviene en medios, haciendo uso de su libertad de expresión, tiene ya unos límites deontológicos y un régimen disciplinario al que está sometido y que lo hace requerido por los periodistas, como especialista en seguridad, para contrastar la versión oficial.

Por eso cree que esta norma es una mordaza innecesaria con la Marlaska quiere evitar críticas: “Claro que hay límites en nuestras intervenciones. Responden a nuestro código deontológico. Yo no puedo venir aquí y hablar de una investigación en la que esté participando. No puedo expresar mi opinión sobre algo en lo que estoy trabajando o hablar de antecedentes…”

Pero Serafín Giraldo cree, además, que la nueva normativa es un atentado no solo a la libertad de expresión de los policías, sino también al derecho a la información de los ciudadanos. Explica que “tener contrastada la información es un bien social”. Y se pregunta: ¿Qué pasaría si solo hubiera una sola versión, la oficial, por ejemplo, de lo que pasa en Ceuta y Melilla, de lo que pasa con la ocupación o con la inmigración?”.

Y pone un claro ejemplo de lo que pretende el ministro Marlaska prohibiéndoles, casi, de facto, su intervención en medios: “Es como lo que ocurrió en la pandemia. Imagina que hubiera aparecido un solo médico durante toda la pandemia, oficialmente, delante de las cámaras estableciendo la versión oficial. ¿Qué hubiera pasado si no hubierais podido entrevistar al resto de médicos?”.

Se llama democracia, libertad de expresión y derecho a la información y el ministro Marlaska, como buen miembro de este gobierno, no parece tener muy claros estos conceptos.