El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya avalado el cartel que su formación colgó sobre los menas con motivo de la campaña electoral de las elecciones madrileñas del pasado 4 de mayo. «Sánchez y sus socios querían amordazarnos y silenciar a millones de españoles que sufren en sus barrios inseguridad, abandono y problemas de convivencia», ha asegurado Abascal.

«Nunca les dejaremos solos. Nunca nos callaremos ante la injusticia que padecen», ha añadido el líder de Vox en redes sociales tras conocerse el fallo del tribunal.

Este cartel de Vox hacía una comparativa entre lo que supuestamente cuesta un menor no acompañado al mes, y lo que cobra de pensión una anciana. El PSOE y su socio de Gobierno, Podemos, iniciaron una campaña desde las instituciones para cargar contra el «racismo» de la formación de Santiago Abascal. Esto provocó que varios partidarios de los partidos de izquierdas intentaran boicotear este cartel que se encontraban visible en la estación de Renfe Cercanías de la Puerta del Sol en Madrid. «Decir la verdad no es delito.», ha sostenido la formación en otro mensaje colgado en las redes sociales.

«Problema social y político»

Este lunes los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid han avalado este cartel «con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, los menas representan un evidente problema social y político». «Hay ideas más criticables», han añadido.

El mismo tribunal ha defendido que no se retirara el cartel, pero ahora falta que la Justicia se pronuncie sobre si supuso o no un delito de odio, extremo en el que no han entrado, Pero como publicó en exclusiva OKDIARIO, existe un precedente en la Audiencia Provincial de Valencia que decantaría este extremo del lado de Vox.

Además, en el auto, al que ha tenido acceso este periódico, por el que se desestima el recurso del Ministerio Público y del PSOE, también se dice que el cartel de Vox es «un eslogan electoral», que «no representa unas ideas que haya que prohibir, mientras que se admiten otras tan criticables o más que estas».